DEUTSCHE TELEKOM - Das wird jetzt extrem wichtig

Als ich mir die Telekom-Aktie das letzte Mal anschaute, notierte diese in ihrem Unterstützungsbereich bei 18,75 EUR. Dort sollte sich der Kurs stabilisieren und im Anschluss eine Kaufwelle in Richtung 19,75 EUR starten. Diese Zielzone wird heute erreicht. Die Aktie hatte einen grandiosen Jahresstart und konnte in den vergangenen Handelstagen dynamisch bis zum zentralen Widerstandsbereich ab ca. 19,75 EUR ansteigen.

So positiv die Gewinne der letzten Tage auch waren, so angespannt dürfte die Lage bei den Bullen jetzt sein. Mittelfristige Anleger werden im Hinterkopf haben, dass die Aktie schon seit Sommer 2022 Probleme mit der Preiszone ab ca. 19,30 EUR hat. Dort wurden immer wieder Widerstände ausgebildet, die nicht nachhaltig und dynamisch gebrochen werden konnten. Das wäre aber nötig, um einen Aufwärtstrend zu initiieren und mit diesem weitere Gewinne in Richtung 21,50 EUR und später ca. 23,75 EUR anvisieren zu können.

Die Chance auf eine solche Entwicklung besteht auf alle Fälle. Die Bullen müssen diese Chance nur nutzen. Dies impliziert einen Ausbruch über 19,90 EUR. Ein solcher muss nicht unbedingt jetzt erfolgen. Sofern die Aktie noch einmal in dem dortigen Widerstandsbereich abprallt, sollte der Kurs nicht mehr unter ca. 18,40 EUR zurückfallen. Solange wir oberhalb dessen handeln, sind die Bullen nicht chancenlos und könnten in weiteren Anläufen ihr Glück nach oben versuchen.

Fazit: In der Telekom-Aktie steht in diesen Tagen eine kurzfristige und mittelfristige Entscheidung an. Vor allen Dingen mittelfristig ist die Ausgangsbasis bullisch, kurzfristig muss man als Investor aber genau hinschauen. Es ist nicht gänzlich ausgeschlossen, dass auch in diesem Anlauf der Ausbruchsversuch noch nicht gelingt. Wichtig bleibt deshalb der große Unterstützungsbereich bis hin zu ca. 18,40 EUR.

