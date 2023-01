Tagesausblick für 19.01.: DAX pausiert. EZB-Protokoll, US-Arbeitsmarktdaten und Netflix im Blickpunkt!

Die Bullen behalten das Zepter zwar weiter in der Hand. Allerdings geht ihnen nach dem starken Sprint der zurückliegenden Handelstage sichtlich die Puste aus. Dies gilt vor allem für die europäischen Märkte. Die Marktteilnehmer warten auf signifikante Impulse. Daten zur Inflationsrate sind es in diesen Tagen nicht. Erwartungsgemäß ging die Inflationsrate in der Eurozone auf 9,2 Prozent zurück. Die US-Erzeugerpreise lagen 0,5 Prozent unter dem Niveau des Vormonats und sanken damit stärker als erwartet. Deutliche Reaktionen blieben jedoch aus. So schlossen der DAX® und EuroSTOXX® 50 wenig verändert bei 15.180 Punkten beziehungsweise 4.175 Punkten. Morgen werden das Protokoll der jüngsten EZB-Sitzung und US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Möglicherweise liefern sie neue Impulse.

Die Renditen europäischer Staatspapier gaben derweil weiter nach. So sank die Rate für 10jährige Bundesanleihen unter die Marke von zwei Prozent und die Rate für vergleichbare französische Titel auf 2,4 Prozent. Dies ist ein Abschlag von rund 70 Basispunkte gegenüber dem jüngsten Hoch. In den USA pendelten die Staatspapiere in den vergangenen Handelstagen in einer engen Range. Damit fehlten bei den Edelmetallen entscheidende Impulse. So kämpfen Gold und Silber an ihren jeweiligen Unterstützungsmarken 1.900 US-Dollar beziehungsweise 24 US-Dollar. Der Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil gelang heute der Ausbruch über die Widerstandsmarke von 86 US-Dollar. Bestätigt sich dies in den kommenden Tagen, besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis 96/99 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Delta Airlines erhöhte die Bestellung von A220-Passagierflugzeugen um zwölf auf insgesamt 119 Flieger. Die Airbus-Aktie schob sich daraufhin um über zwei Prozent nach oben. BASF meldete nach Abschreibungen auf Wintershall-Dea einen Milliardenverlust. Die Aktie konnte sich dennoch im Bereich des Vortags halten. Continental meldete ebenfalls erste Eckdaten. Demnach legte der Umsatz in Q4 zwar zu. Anhaltend hohe Kosten drückten jedoch auf die Margen. Die Aktie reagierte mit leichten Verlusten. Hannover Rück. profitierte von positiven Analystenkommentaren. Lufthansa wurde von guten Ergebnissen von United Airlines beflügelt.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten heute erneut der Deutschland Top Aktien Index, Wasserstoffindizes wie der Global Hydrogen Index und der Hydrogen Select Index sowie der Solactive Deutscher Maschinenbau Index. Morgen werden unter anderem Netflix, Procter & Gamble und Suse Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal bekanntgeben. Wichtige Termine Weltwirtschaftsforum 2023 in Davos (bis 20. Januar)

EZB veröffentlicht Protokoll der Zinssitzung vom 14./15. Dezember 2022

USA: Wohnbaubeginne, Dezember 2022

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW02

USA: Industrieindex Philly Fed, Januar

Eröffnungsrede der Fed-Präsidentin von Boston, Collins, vor der Konferenz zum Thema „Housing, Place, and Flexible Work: The Future of the New England Economy“

EZB-Direktorin Schnabel nimmt am moderierten Webinar „Geldpolitik in Zeiten von Pandemie und Krieg“ von Finanzwende teil

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.260/15.430/16.170 Punkte Unterstützungsmarken: 14.110/14.360/14.560/14.810/15.000 Punkte Der DAX® pendelte heute in der Bandbreite des Vortags. Das charttechnische Bild bleibt somit unverändert. Gelingt der Ausbruch über das gestrige Hoch von 15.260 Punkte besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 15.430 Punkte. Unterstützung findet der Leitindex bei 15.000/14.810 Punkten.

DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 30.09.2021 – 18.01.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 19.01.2016 – 18.01.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Bonus Cap-Zertifikat auf den DAX® für Spekulationen, das sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Pkt Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Beobachtungstag DAX® HB53QV 222,24 11.000 23.000 16.06.2023 DAX® HB53QU 260,47 11.750 27.500 16.06.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.01.2023; 17:40 Uhr; Faktorzertifikate Long auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 25,24 15 14.176,578561 14.682,682416 Open End DAX® HC01HP 19,69 20 14.429,70946 14.809,210819 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.01.2023; 17:40 Uhr Faktorzertifikate Short auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC291A 2,08 -15 16.199,129244 15.692,096499 Open End DAX® HC292V 1,24 -20 15.945,998345 15.566,483584 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.01.2023; 17:40 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

