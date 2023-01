JENOPTIK - Erstes Zwischenziel des Aufwärtstrends erreicht

JENOPTIK AG - WKN: A2NB60 - ISIN: DE000A2NB601 - Kurs: 29,320 € (XETRA)

Die bisher andauernde Rally der Aktie von Jenoptik setzte mit dem Bruch der mittelfristigen, bis zum Januar 2022 zurückreichenden Abwärtstrendlinie ein und führte den Wert in einer ersten Kaufhalle bis 28,30 EUR. Dort schloss sich eine Korrektur in Form eines bullischen Keils an, der wie erwartet nach oben aufgelöst wurde. Das erste in der Analyse vom 15. Dezember 2022 anvisierte Kursziel bei 29,50 EUR wurde gestern erreicht.

Gleichzeitig zog der Wert damit an eine vorherige, jetzt innere Aufwärtstrendlinie an, die im Rahmen der Keilformationen unterschritten wurde. Diese Trendlinie könnte den Anstieg auch in den kommenden Tagen auf der Oberseite begrenzen. Dennoch hat die Aktie oberhalb von 28,30 EUR jetzt die Chance den Aufwärtstrend in Richtung 31,00 EUR und darüber bis an das anvisierte Kursziel bei 32,64 EUR fortzusetzen. Dort sollte man über Gewinnmitnahmen nachdenken.

Sollte die Aktie dagegen deutlich unter 28,30 EUR zurückfallen, wäre mit einer Korrektur in Richtung 27,18 und 26,00 EUR zu rechnen. Dort könnte der nächste Aufwärtstrend folgen.

Charttechnisches Fazit: Nach einer kurzen Korrekturphase dürfte die Aktie von Jenoptik auch die 30,00-EUR-Marke hinter sich lassen und ihren Aufwärtstrend in Richtung des übergeordneten Ziels bei 32,64 EUR fortsetzen.

Jenoptik Chartanalyse (Tageschart)

