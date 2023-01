EQS-News: Fintech aifinyo AG nach starkem Q4 mit Rekordzahlen für 2022: Rohertrag +75 %

EQS-News: aifinyo AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Fintech aifinyo AG nach starkem Q4 mit Rekordzahlen für 2022: Rohertrag +75 %



24.01.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Fintech aifinyo AG nach starkem Q4 mit Rekordzahlen für 2022: Rohertrag +75 % Vorläufige Zahlen: Transaktionsvolumen +40,5 % auf 378 Mio. EUR; EBT mit 1,3 Mio. EUR über Plan (Vorjahr 0,1 Mio. EUR)

Wachstumstreiber: SaaS-Umsätze, Finanzierungsleistungen und Übernahmen

Berlin, 24. Januar 2023 – Die aifinyo AG hat im Jahr 2022 Rekordzahlen auf allen Ebenen erreicht. Dabei hat die positive Geschäftsentwicklung im vierten Quartal sogar an Dynamik gewonnen. Nachdem das B2B-Fintech bereits im dritten Quartal 2022 beim Transaktionsvolumen* erstmals die Marke von 100 Mio. EUR geknackt hatte, wurden von Oktober bis Dezember 115 Mio. EUR erreicht. Im vierten Quartal 2021 waren es 75 Mio. EUR. Im Gesamtjahr 2022 hat der Betreiber einer in Deutschland einzigartigen cloudbasierten Smart Billment Plattform rund um das Management, die Finanzierung und die Bezahlung von Rechnungen nach vorläufigen Berechnungen das Transaktionsvolumen von 269 Mio. EUR um 40,5 % auf 378 Mio. EUR gesteigert. Der Umsatz legte um 22,7 % auf 54 Mio. EUR zu. Den Rohertrag (Gesamtleistung reduziert um Warenaufwände und Abschreibungen des Leasinganlagevermögens) als eine der wichtigsten Key Performance Indicator hat aifinyo in 2022 deutlich überproportional um 75 % auf 14 Mio. EUR gesteigert. Auch die Ergebnisentwicklung war erfreulich: Das Ergebnis vor Steuern (EBT) von aifinyo legte von 0,1 Mio. EUR auf 1,3 Mio. EUR zu. „Dass wir das vierte Quartal 2022 – und damit das Gesamtjahr – auf Rekordniveau abschließen, war vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Perspektiven in Deutschland so nicht unbedingt zu erwarten. Die positive Entwicklung zeigt, dass aifinyo sehr solide aufgestellt ist“, sagt aifinyo-Vorstand Stefan Kempf. „Zum Wachstum haben praktisch alle Geschäftsbereiche beigetragen. Die wiederkehrenden SaaS-Umsätze unserer Abo-basierten Tools rund um das Rechnungs- und Liquiditätsmanagement genauso wie Erlöse aus Finanzierungleistungen. Auch die erfolgten Übernahmen von Billomat und Fundflow zahlen sich bereits aus.“ Nach dem Rekordjahr 2022 ist aifinyo optimistisch für 2023 – trotz aller bestehenden gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten. Inzwischen managen rund 10.000 Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland ihre Rechnungen, Finanzierungen und Cashflows mit aifinyo. Allein in Deutschland umfasst die Zielgruppe 4 Mio. Unternehmen und der Markt ist noch wenig erschlossen. Den geprüften Konzernjahresabschluss 2022 wird aifinyo voraussichtlich Anfang Mai 2023 veröffentlichen. *Summe der verarbeiteten Factoring-, Finetrading-, Leasing- und Inkasso-Transaktionen Über aifinyo

aifinyo ist der zuverlässige Smart-Billment-Partner für Unternehmer:innen und Freiberufler:innen, um das Billing, die Finanzierung und das Payment von Rechnungen automatisiert abzuwickeln. Dafür betreibt das Fintech eine einzigartige Plattform rund um Rechnungs- und Liquiditätsmanagement inklusive unkomplizierter Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Finetrading, Leasing und Forderungsmanagement. Mit Billomat bietet aifinyo zudem eines der führenden cloud-basierten Buchhaltungssysteme in Deutschland an, mit dem alle Rechnungsprozesse einfach und effizient abgewickelt werden. Die Aktien (ISIN: DE000A2G8XP9) der aifinyo AG sind auf Xetra sowie im m:access, einem Marktsegment speziell für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München gelistet. Von der der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird die aifinyo finance GmbH als Finanzdienstleister sowie die aifinyo payments GmbH als Zahlungsdienstleister beaufsichtigt. Verantwortlich

aifinyo AG

Friedrichstraße 94, 10117 Berlin

Tel.: 0351 / 896 933 10, E-Mail: presse@aifinyo.de



Kontakt Finanzmedien & Investor Relations

Fabian Lorenz

Tel.: 0221 / 29831588, E-Mail: lorenz@florenz-kommunikation.de

