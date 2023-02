DAX im Zentralbankfieber - Deutsche Post, Hannover Re, Software, TeamViewer

Die US-Notenbank veröffentlicht heute um 20:00 Uhr ihren Leitzinsentscheid, um 20:30 Uhr folgt dazu die Pressekonferenz. Am Donnerstag legt dann die EZB nach. Während die Fed um 25 Basispunkte erhöhen dürfte, könnte die EZB um 50 Basispunkte erhöhen. Nun wird es spannend, inwieweit der DAX diese Zinserhöhungen verkraftet und verarbeitet. Wir betrachten uns den DAX etwas genauer und ein paar weitere spannende Titel des Tages.

Diese heutigen Titel wären die Aktien der Deutsche Post (ISIN: DE0005552004), von Hannover Rück (DE0008402215), von Software AG (DE000A2GS401) und von TeamViewer (DE000A2YN900).

Wieder stehen mehrere Dutzend Unternehmensmeldungen zur Veröffentlichung an - am heutigen Mittwoch gibt es unter anderem Quartalsergebnisse vorbörslich von Altria, Boston Scientific, GSK, Humana, Johnson Controls, Novartis, Thermo Fisher Scientific, T-Mobile US, Waste Management und nachbörslich Daten von Allstate, Corteva, McKesson, Meta Plattform und MetLife.

Dies insgesamt kommentiert der Händler Daniel von der LS-X und bringt weitere Informationen mit ins Gespräch ein.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.