DEUTSCHE BÖRSE - Quartalszahlen helfen der Aktie über erste Kurshürde

Deutsche Börse AG - WKN: 581005 - ISIN: DE0005810055 - Kurs: 171,250 € (XETRA)

Die Deutsche Börse hat 2022 Nettoerträge von 4,34 Milliarden Euro (Vorjahr 3,5 Mrd) und ein Ebitda von 2,53 Milliarden (Vorjahr 2,04 Mrd) erzielt. Für 2023 rechnet das Unternehmen mit Nettoerträgen von 4,5-4,7 Milliarden und einem Ebitda von 2,6-2,8 Milliarden Euro. Quelle: stock3 Börsen-Live-Ticker

Bislang werden die Zahlen positiv aufgefasst und durch den Anstieg seit heute früh auch das ehemalige Allzeithoch des Jahres 2020 bei 170,15 EUR ein weiteres Mal überschritten. Die nächste kleinere Hürde liegt nun bei 172,70 EUR, darüber könnte aber der Höchstkurs des ehemaligen Dreifachhochs bei 175,90 EUR angelaufen werden. Darüber könnte nur das neue Allzeithoch bei 180,00 EUR einen Anstieg bis 184,00 und 186,80 EUR bremsen.

Verlauf seit Ende 2020 dennoch alles andere als bullisch

Allerdings muss man an dieser Stelle etwas Wasser in den Wein gießen: Denn mittelfristig betrachtet liefert die Aktie durch den von scharfen Korrekturen durchzogenen und streckenweise hochvolatilen Anstieg seit Oktober 2020 keinen stabilen Eindruck. Sowohl eine Topbildung am Allzeithoch, als auch eine SKS-Formation im Bereich von 175,90 EUR sollten daher auch nicht überraschen. Angesichts des heutigen Ausbruchs wäre dennoch erst ein Abverkauf unter 163,90 EUR bärisch zu werten und würde für die Fortsetzung der Korrektur seit Ende November sprechen. Das Ziel dieser Abwärtsbewegung wäre dann wiederum die 155,25-EUR-Marke.

Charttechnisches Fazit: Trotz der mittelfristigen Gefahr einer weiteren Topbildung hat die Aktie der Deutschen Börse mit dem heutigen Anstieg zunächst ein Longsignal generiert. Ziele liegen bei 175,90 EUR und dem neuen Rekordhoch bei 180,00 EUR.

Unterhalb von 163,90 EUR wäre das Kaufsignal dagegen gekontert und ein Einbruch bis 155,25 EUR wahrscheinlich.

Deutsche Börse AG (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)