Sixt – Mietwagenspezialist startet nach Coronapandemie wieder durch!

Sixt – Branchenprimus geht gestärkt aus der Krise hervor!

Nach der mehr als zweijährigen pandemiebedingten Auszeit verzeichnet die Reise- und Tourismusbranche nach der Aufhebung der Coronarestriktionen wieder Rekordbuchungszahlen. Da viele Menschen die schönste Zeit des Jahres wieder in sonnigeren Gefilden verbringen wollen, verzeichnen beliebte Touristik-Hot-Spots, wie Mallorca, Lanzarote, Costa Del Sol und andere beliebte Urlaubsziele wie die Côte d’Azur, seit Mitte vergangenen Jahres einen regelrechten Besucheransturm. Dies beschert nicht nur Hotelkettenbetreibern, Clubs und Gaststätten nach der langen Durststrecke endlich wieder ein volles Haus. Auch bei Mietwagenanbietern wie Sixt zieht das Geschäft nach der Coronapandemie wieder an. Nachdem Sixt während der Krise teilweise herbe Umsatz- und Ergebnisrückgänge zu verzeichnen hatte, profitiert der deutsche Branchenprimus aktuell nicht nur von rekordhohen Buchungszahlen. Da viele kleine und mittelgroße Mietwagenanbieter während der Krise aus dem Markt gespült wurden, hat sich das Mietwagenangebot deutlich ausgedünnt, was zuletzt für kräftig steigende Mietwagenpreise gesorgt hatte. So haben sich die Mietwagenpreise gerade in Tourismushochburgen, wie Mallorca, gegenüber dem Vorkrisenniveau nach dem Reopening in 2021 teilweise mehr als verzehnfacht. Auch nach dem ersten Touristenansturm bleibt das Preisniveau bei Mietwagen trotz der mittlerweile besseren Verfügbarkeit deutlich über Vorkrisenniveau. Laut einer Erhebung des Vergleichsportals „Billiger-Mietwagen.de“ lagen die Mietwagenpreise zum Jahresende 2022 hierzulande im Schnitt knapp 63 % über dem Preisniveau aus dem Jahr 2019, während die Mietwagentarife in stark frequentierten Urlaubszielen noch deutlicher über Vorkrisenniveau gelegen hatten.

Sixt überrascht mit sehr starken Zahlen – Nordamerikageschäft zieht deutlich an!

Dank der weiterhin rekordhohen Mietwagenpreise und der deutlich anziehenden Nachfrage an Touristik-Hot-Spots und im Geschäftsreiseverkehr überraschte der Pullacher Branchenprimus in den ersten neun Monaten mit einem deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg. Bei einem Umsatzanstieg von 1,63 auf 2,32 Mrd. Euro verbesserte sich der Vorsteuergewinn im Vorjahresvergleich von 317,4 auf 506,3 Mio. Euro, womit Sixt die Konsenserwartungen deutlich übertreffen konnte. Neben deutlichen Zuwächsen im Kernmarkt Europa, in dem Sixt in den ersten drei Quartalen mit einem deutlichen Umsatzplus von 46,8 % auf 1 Mrd. Euro aufwarten konnte, konnte Sixt vor allem auf dem US-Markt mit kräftigen Zugewinnen punkten. Hier hatte sich Sixt bereits während der Pandemie durch Zukäufe weiter verstärkt und ist mittlerweile in 37 der 50 größten US-Flughäfen mit einer eigenen Mietwagenstation präsent. Dies macht sich für Sixt bezahlt, zumal man dank des kräftig anziehenden Flug- und Reiseverkehrs in den USA in den ersten neun Monaten mit einem deutlichen Umsatzplus von 62,4 % aufwarten konnte.

Neue Geschäftsfelder sollen Wachstum weiter anschieben!

Auch mittelfristig hat Sixt die Weichen weiter auf Wachstum gestellt. So wurde Ende Januar 2023 ein Rahmenvertrag über den Kauf von 100.000 Elektroautos des chinesischen Herstellers BYD abgeschlossen. Damit hübscht Sixt nicht nur seine CO2-Flottenbilanz deutlich auf, sondern kommt seinem Ziel, das Gros der gesamten Fahrzeugflotte bis zum Dekadenende auf umweltfreundliche E-Autos umzustellen, ein gutes Stück näher. Eine führende Rolle will Sixt auch im Zukunftsmarkt für Robotaxis einnehmen. Während selbstfahrende Robotaxis in US-Metropolen wie San Francisco dank Anbietern, wie der Google-Tochter Waymo mittlerweile fast schon zum Alltag gehören, sind selbstfahrende Robotaxis in unseren Breitengraden eher selten anzutreffen. Mit einer Kooperation mit dem US-Anbieter Mobileye will Sixt auch in diesem Segment künftig ganz vorn mitmischen. So wollen beide Partner mit Ride-Hailing-Services in der bayrischen Metropole München und in Darmstadt durchstarten, nachdem man von den zuständigen Aufsichtsbehörden die Zulassung für Robotaxis, die für autonomes Fahren (Level 4) ausgelegt sind, erhalten hat. Damit macht Sixt bei der Umsetzung flächendeckender Mobility-as-a-Service-Angebote einen großen Schritt nach vorn, wobei der Mietwagenanbieter für die Bereitstellung, die Wartung und den Betrieb der Elektro-Robotaxiflotte verantwortlich zeichnet.

Sixt rechnet für 2022 mit deutlichem Ergebnisplus

Nach dem unerwartet starken Abschneiden in den ersten neun Monaten rechnet das Konzernmanagement für das Gesamtjahr 2022 mit einem weiteren Rekordergebnis. So geht man mittlerweile für 2022 von einem operativen Vorsteuergewinn am oberen Rand der konzerneigenen Prognose von 500 bis 550 Mio. Euro aus, während sich Analysten nach dem unerwartet starken Abschneiden hier etwas mehr erhoffen. Da die Mietwagennachfrage dank der Erholung im Geschäftsreiseverkehr nicht nur in den Tourismushochburgen weiter anzieht und die Mietwagenpreise weiter auf hohem Niveau verharren, dürfte Sixt auch im kommenden Fiskaljahr neue Rekorde bei Umsatz und Ergebnis einfahren. Die Konsenserwartungen, die nach einem Gewinn von 8,40 Euro je Aktie für 2023 laut FactSet einen EPS-Rückgang auf 6,49 Euro vorsehen, bieten daher einen Spielraum für positive Überraschungen.

Stand: 14.02.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion