TecDAX - Werden Sie wählerisch(er)

In Summe konnten sich die deutschen Technologiewerte in den vergangenen Monaten gut entwickeln. Nach dem schwierigen Jahr 2022 und einem Tief bei 2.600 Punkten kehrten die Käufer im TecDAX zurück. Die damals begonnene Erholung sorgte bereits für Gewinne von fast 30 %, wobei auch mehrere mittelfristige Widerstände überwunden werden konnten. Kein Wunder, dass sich viele Anleger momentan die Frage stellen, ob wir nicht schon wieder in einem neuen Bullenmarkt unterwegs sind.

Das werden wichtige Wochen!

Eine Antwort auf diese Frage fällt nicht leicht. Genau jetzt befindet sich der Index nämlich in einer schwierigen Situation. Einerseits haben wir den laufenden Aufwärtstrend, andererseits treffen wir auf die entscheidende Widerstandszone. Wie im längerfristigen Chartbild zu sehen, ist der Preisbereich um 3.400 Punkte eine volumenschwache Zone. Dieser Preisbereich wäre ideal, um zumindest eine größere Korrektur zu starten und damit auf die Erholung seit Oktober zu reagieren.

Auf der anderen Seite aber glänzen gerade dynamische Trends damit, kaum zu korrigieren. An der Tatsache, dass der Widerstandsbereich bis hin zu ca. 3.540 Punkte nachhaltig überwunden werden muss, um weiter optimistisch nach vorne zu blicken, ändert dies jedoch nichts.

Fazit: Kurzfristig ist es durchaus möglich, auf weiter anziehende Notierungen im TecDAX zu spekulieren. Neue Hochs wären möglich. Vorbehaltlos „All-In“ zu gehen macht im aktuellen Umfeld aber definitiv keinen Sinn. Dafür nehmen auch die mittelfristigen Risiken zu deutlich zu. Aus dieser Perspektive heraus würde ich dem Index ein klassisches „Halten“ verpassen und gleichzeitig die ersten beiden wichtigen Unterstützungen bei ca. 3.220 und 3.075 Punkte im Auge behalten.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)