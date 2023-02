EQS-News: PALFINGER AG: PALFINGER erzielt erneut deutlichen Umsatzrekord

EQS-News: Palfinger AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

PALFINGER AG: PALFINGER erzielt erneut deutlichen Umsatzrekord



24.02.2023 / 07:00 CET/CEST

PALFINGER erzielt erneut deutlichen Umsatzrekord

Rekordumsatz von EUR 2,23 Mrd. in volatilem Umfeld

Starke Performance in den Wachstumsmärkten NAM & LATAM

Signifikanter Umsatz- und EBIT-Rekord für 2023 angepeilt in Mio. EUR 2020 2021 2022 % Umsatz 1.533,9 1.841,5 2.226,2 +20,9 % EBITDA 188,7 243,7 229,6 -5,8 % EBITDA-Marge in % 12,3 % 13,2 % 10,3 % – EBIT 100,3 155,0 150,4 -3,0 % EBIT-Marge in % 6,5 % 8,4 % 6,8 % – Konzernergebnis 49,8 86,6 71,4 -17,6 % Mitarbeiter1) 10.824 11.733 12.2101) – Dividende 0,45 0,77 0,772) – 1) Stichtagswerte von konsolidierten Konzernunternehmen werden ohne Equity-Beteiligungen sowie ohne Leiharbeiter angegeben.

Die PALFINGER AG blickt auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr 2022 zurück. Trotz anhaltender Krisen verzeichnet das globale Technologie- und Maschinenbauunternehmen einen Rekordumsatz von EUR 2,23 Mrd. und mit EUR 150,4 Mio. das zweithöchste operative Ergebnis (EBIT).



Angespannte Supply Chain und Kostenexplosionen

Der Angriff Russlands auf die Ukraine hatte neben einer humanitären Krise auch massive wirtschaftliche Auswirkungen zur Folge. Ressourcenknappheit, insbesondere von Lkw-Chassis und Elektronikkomponenten, führte zu erheblichen Lieferverzögerungen und Kostensteigerungen. Weiters schwächte sich die Marktnachfrage in EMEA ab dem 2. Quartal 2022 ab.



Gleichzeitig sorgte die Null-Covid-Politik in China für großflächige Lockdowns, die weltweit in massiven Verzögerungen und Ausfällen bei der Auslieferung chinesischer Komponenten und in APAC in einer stagnierenden Nachfrage resultierten.



„Amerikas“ als Wachstumstreiber

Als starke Wachstumsmärkte erwiesen sich hingegen die Regionen NAM und LATAM.

Das Kundenfeedback zur neu eingeführten Mitnahmestapler-Serie war äußerst positiv und führte zu starken Auftragseingängen. In LATAM sind Bergbau, Tiefbau und Landwirtschaft die Hauptwachstumstreiber, diese Region weist prozentuell das höchste Wachstum der Gruppe auf.



Zukunftsgerichtete Maßnahmen sichern Profitabilität und Lieferketten

Um Kostenschwankungen rascher und transparenter in der Preisbildung auszugleichen, führte PALFINGER das indexbasierte und flexible Preismodell „Dynamic Pricing“ ein. Die Profitabilität der Gruppe wird dadurch mit Wirkung Jänner 2023 planbarer und stabiler.



Mit den beiden Taskforces „Gas Emergency Readiness“ und „Supply & Operations Resiliance“ setzte PALFINGER unmittelbar und erfolgreich Maßnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs und der Substitution von Erdgas sowie zur Sicherung der Supply Chain. „Durch die Supply Chain Taskforce war es uns möglich, trotz Material- und Personalengpässen unsere Produktionskapazitäten bestmöglich zu nutzen, sehr guten Output und einen Rekordumsatz bei der Fertigung für Dritte zu erzielen“, betont PALFINGER CEO Andreas Klauser.



Investitionen für zukünftige Erfolge

Mit dem Ausbau des globalen Technologiezentrums Köstendorf, der substanziellen Erweiterung des Standortes Löbau und der Eröffnung des „Hub Vienna“, tätigte PALFINGER wichtige Investitionen in die Zukunft.

Das Technologiezentrum Köstendorf stellt für PALFINGER sicher, dass über alle Produktlinien hinweg einheitliche Kompetenzen zur Verfügung gestellt und Bauteile in Modulbauweise entwickelt werden.

Am Standort Löbau wird wiederum die Produktlinie Hub- und Arbeitsbühnen gestärkt, um auch in diesem Marktsegment weiter zu wachsen.

Der „Hub Vienna“ steht beispielhaft für den erfolgreichen Fokus auf die Entwicklung neuer, zukunftsfähiger Technologien und stärkt den Zugang zu „Future Talents“.



Innovationsführerschaft durch starke Partnerschaften

Einen wesentlichen Schritt in Richtung eMobility setzte PALFINGER mit dem Modul eWorX, das in einer Kooperation mit der ZF Friedrichshafen AG und Mercedes-Benz Trucks entwickelt wurde. Damit kann jedes PALFINGER-Produkt auf einem Hochvolt-Lkw aufgebaut und eingesetzt werden. PALFINGER setzt damit konsequent seinen Weg als Produzent höchst innovativer und smarter Lösungen mit gesteigerter Effizienz, mehr Sicherheit und besserer Bedienbarkeit fort.



Ausblick: Deutlicher Umsatz- und EBIT-Rekord für 2023 angestrebt

Auf Basis des hohen Auftragsstands peilt PALFINGER für das Geschäftsjahr 2023 einen signifikanten Umsatz- und EBIT-Rekord an. Das 1. Quartal 2023 soll das vergleichbare Vorjahresquartal sowohl in Umsatz und EBIT deutlich überschreiten (EUR 485,6 Mio. Umsatz und EUR 30,4 Mio. EBIT in Q1/2022).*) 2027 soll ein Umsatz von EUR 3,0 Mrd. bei einer EBIT-Marge von 10% und einem Return on Capital Employed von 12% erreicht werden.



*) Abweichungen der Ergebniskennzahlen vom Vorjahr oder zur Analysteneinschätzung fallen in Q1 oder Q2 erfahrungsgemäß größer aus, da Einzeleffekte auf die geringere Basis prozentuell stärker wirken, ohne dass dies eine Abweichung von der kommunizierten Guidance für dasGesamtjahr zu Folge haben muss.





Hier finden Sie den Geschäftsbericht 2022 der PALFINGER AG:



Hier finden Sie das begleitende Magazin „&beyond“ des Geschäftsberichts 2022 der PALFINGER AG:

https://www.palfinger.ag/de/investoren/publikationen/finanz-publikationen



Bildmaterial zur Pressekonferenz finden Sie ab 11 Uhr in dieser Galerie.





+++



ÜBER DIE PALFINGER AG

Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist der weltweit führende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit über 12.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern*, mehr als 30 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk von rund 5.000 Stützpunkten stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette.



Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2022 einen Rekordumsatz von 2,2 Mrd. EUR.



* Ohne Berücksichtigung überlassener Arbeitskräfte



Rückfragehinweis:

Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AG

T +43 662 2281-81100 |



Text und entsprechendes Bildmaterial stehen unter „News“ auf der Internetseite









