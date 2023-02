Woodside Energy hebt die Dividende an

Das australische Energieunternehmen Woodside Energy Group Ltd. (ISIN: AU0000224040) wird eine Schlussdividende in Höhe von 1,44 US-Dollar je Aktie für das Jahr 2022 (Vorjahr: 1,05 US-Dollar) ausbezahlen, wie der Konzern am Montag mitteilte. Die Auszahlung der Schlussdividende erfolgt am 5. April 2023. Ex-Dividenden Tag ist der 8. März 2023.

Woodside Energy (zuvor Woodside Petroleum) zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Die Gesamtdividende für das letzte Geschäftsjahr liegt damit bei insgesamt 2,53 US-Dollar (1,09 US-Dollar Zwischendividende, die bereits ausgeschüttet wurde sowie 1,44 US-Dollar Schlussdividende). Im Vergleich zum Vorjahr (1,35 US-Dollar) ist dies eine Anhebung um 87 Prozent.

Woodside steigerte im letzten Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 den Gewinn um 228 Prozent auf 6,5 Mrd. US-Dollar, wie ebenfalls am Montag berichtet wurde. Der operative Umsatz kletterte um 142 Prozent auf 16,8 Mrd. US-Dollar. Der Konzern profitierte von steigenden Energiepreisen sowie von der Fusion mit BHP Petroleum.

Woodside Energy mit Sitz in Perth wurde 1954 gegründet. Der Öl- und Gasproduzent beschäftigt über 4.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2022 erfolgte der Zusammenschluss mit BHP Petroleum, dem Öl- und Gasportfolio der BHP Group.

