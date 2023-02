DAX: Zurück in Handelsspanne

Ende letzter Woche hat sich durch den massiven Ausverkauf am Freitag ein klares Verkaufssignal angedeutet, dieses wurde sogar auf Tages- und Wochenbasis bestätigt. Allerdings ist der DAX unerwartet wieder in seine vorherige Handelsspanne bestehend seit Anfang Februar zurückgekehrt und lässt mit Signalen weiter auf sich warten. Auf der Oberseite fehlt es allerdings auch an mutigen Käufern, sodass der Schlussstand nahe dem Eröffnungskurs gesetzt wurde.

Signale lassen sich natürlich hieraus erneut nicht ableiten, die Schwankungsbreite nimmt nun einen Raum zwischen 15.162 und den Jahreshochs bei 15.658 Punkten ein. Nur eine nachhaltige Auflösung dürfte entsprechende Impulse generieren.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Dienstag mit Zahlen zu Verbraucherpreisen, Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion (vorläufig) per Januar vorgelegt, Deutschlands Importpreise aus Januar stehen um 8:00 Uhr auf der Agenda. Frankreich zieht ab 8:45 Uhr mit Konsumausgaben per Januar, Verbraucherpreisen per Februar (vorläufig) und dem BIP Q4 2. Veröffentlichung sowie den Erzeugerpreisen aus Januar nach.

Spaniens Verbraucherpreise aus Februar (Vorabschätzung) stehen um 9:00 Uhr auf der Agenda, erst ab 14:30 Uhr geht es mit der US-Handelsbilanz für Waren (vorläufig) per Januar weiter. Zeitgleich werden noch Großhandelslagerbestände aus dem letzten Monat (vorläufig) vorgelegt, um 14:55 Uhr stehen Redbook-Einzelhandelsumsätze aus der Vorwoche auf der Agenda. Hauptaugenmerk dürfte jedoch wieder auf den Hausmarktpreisen liegen, um 15:00 Uhr werden der Case-Shiller- sowie der FHFA-Hauspreisindex per Dezember vorgelegt.