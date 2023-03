Widerstand: 15.710 15.750 Unterstützung: 15.530 15.150

Rückblick:

Wie in der gestrigen Betrachtung vermutet sorgte die Powell-Anhörung vor dem US-Senat am Nachmittag für einen kurzfristigen Stimmungsumschwung, der deutsche Leitindex ging mehr als 150 Punkte unterhalb des Tageshochs aus dem Handel. Heute Vormittag gibt es allerdings bislang keinerlei Follow-Through auf der Unterseite, der Index wurde direkt nach der leicht schwächeren Eröffnung wieder gekauft.

Ausblick:

Der EMA50 im Stundenchart um 15.530 Punkte korrespondiert in etwa mit dem heutigen Tagestief und ist kurzfristig die entscheidende Unterstützung. Wird dieses Level erneut per Stundenschluss unterboten, wäre im kurzfristigen Zeitfenster eine Ausweitung der gestern begonnenen Korrektur Richtung 15.390/99 Punkte zu favorisieren aus charttechnischer Sicht.

Sollten die US-Indizes allerdings heute Nachmittag die gestrigen Kursverluste korrigieren können, wären morgen schon wieder neue Jahreshochs ein Thema im Dax.

WERBUNG

Profitieren Sie von fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DW8XH4 von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 08.03.2023), die K.o.-Schwelle liegt bei 14.000 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DW9ZR4 von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 08.03.2023), die K.o.-Schwelle bei 17.081 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.