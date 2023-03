EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft: Vorstandsverträge von Dr. Thomas Triska und Jan Furnivall verlängert

EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Vorstandsverträge von Dr. Thomas Triska und Jan Furnivall verlängert Aufsichtsrat bestellt Dr. Thomas Triska (CFO) und Jan Furnivall (COO) für weitere fünf Jahre

Kontinuität bei der erfolgreichen Entwicklung des Vossloh Konzerns sichergestellt Werdohl, 15. März 2023. Der Aufsichtsrat der Vossloh AG hat die Amtszeiten und Verträge von Dr. Thomas Triska (CFO) und Jan Furnivall (COO) um weitere fünf Jahre bis zum 31. Oktober 2028 verlängert. Dr. Thomas Triska und Jan Furnivall gehören dem Vorstand seit November 2020 an und haben bereits zuvor über viele Jahre in verschiedenen Führungspositionen im Vossloh Konzern die Zukunft des Unternehmens wesentlich mitgestaltet. Mit der Wiederbestellung würdigt der Aufsichtsrat die sehr erfolgreiche Arbeit der beiden Vorstandsmitglieder und sichert die langfristige Fortführung des Erfolgskurses des Unternehmens. „Vossloh setzt auch in herausfordernden Zeiten den eingeschlagenen profitablen Wachstumskurs sehr erfolgreich fort. Die überaus positive Entwicklung von Vossloh während der vergangenen Jahre geht nicht zuletzt maßgeblich auf das Vorstandsteam um CEO Oliver Schuster zurück. Herr Dr. Triska und Herr Furnivall haben in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie wesentliche Säulen des Unternehmenserfolgs sind. Wir freuen uns daher sehr, dass beide Herren ihre Aufgaben im Vorstand für weitere fünf Jahre fortführen werden. Die Bahnindustrie ist weltweit auf Wachstumskurs. Mit den getroffenen Entscheidungen stellen wir sicher, dass Vossloh seine ambitionierten Ziele auch in Zukunft erreichen wird“, sagt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Prof. Dr. Rüdiger Grube. Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG: „Ich freue mich sehr darüber, dass wir unsere sehr erfolgreiche und von großem Respekt, Vertrauen und Kollegialität geprägte Zusammenarbeit langfristig fortsetzen. Unterstützt durch den Aufsichtsrat und im Team mit allen Kolleginnen und Kollegen haben wir Vossloh in den vergangenen Jahren zu einem schlagkräftigen, innovativen und kunden­orientierten Unternehmen geformt und gemeinsam die Weichen für eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft gestellt. In einer Zeit, in der die Bahn als nachhaltiger Verkehrsträger eine Renaissance erlebt und unsere Industrie sich mit hoher Dynamik verändert, sind Stabilität und Kontinuität an der Unternehmensspitze entscheidende Erfolgsfaktoren. Ich freue mich sehr darauf, unseren Erfolgskurs gemeinsam mit Herrn Dr. Triska und Herrn Furnivall fortzusetzen und den weltweiten Trend hin zu mehr schienengebundener grüner Mobilität aktiv zu gestalten.“ Kontaktdaten für die Medien:

Andreas Friedemann

Telefon: +49 (0) 2392 52-608

E-Mail: Presse@vossloh.com Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren. Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 75 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern. Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Vossloh mit etwa 3.600 Mitarbeitern einen Umsatz von 942,8 Mio.€. Vossloh AG • Vosslohstraße 4 • D-58791 Werdohl • Telefon +49(0)2392/52-0 • Telefax +49(0)2392/52-538 • www.vossloh.com

Sitz der Gesellschaft: Werdohl • Handelsregister: Amtsgericht Iserlohn HRB 5292

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Rüdiger Grube

Vorstand: Oliver Schuster (Vorstandsvorsitzender) • Dr. Thomas Triska • Jan Furnivall

