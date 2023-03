Widerstand: 15.275 15.600 Unterstützung: 15.000 14.500

Rückblick:

Nach der Erholungsrally von 700 Punkten seit dem Wochentief dürfen sich nach einer unveränderten Eröffnung heute Vormittag zunächst erneut die Bullen noch ein wenig austoben - der Index klettert am Vormittag über 15.250 Punkte. Das ganz große Momentum ist allerdings erst einmal Geschichte im Vorfeld des am Abend anstehenden US-Zinsentscheids.

Ausblick:

Im Bereich 15.250/80 Punkte befindet sich ein wichtiger Horizontalwiderstand, bestehenden aus der unteren Zone der mehrwöchigen Handelsspanne zuvor. Hier dürfte die Erholungsrally seit dem Montagstief zunächst erst einmal auslaufen.

Neue Dynamik auf der Oberseite dürfte im Vorfeld des US-Zinsentscheids um 19 Uhr nicht mehr aufkommen, das gleiche gilt allerdings auch für die Unterseite. Dafür ist dann am Abend im nachbörslichen Handel noch einmal mit ordentlich Bewegung zu rechnen - die Richtung ist hierbei kurzfristig allerdings offen - in diesem (aktuell verrückten) Marktumfeld muss mit allem gerechnet werden, nach der 800 Punkte-Rally seit dem Wochentief wird aber tendenziell eine Rückkehr in den Bereich 14.950 bis 15.000 Punkte präferiert für die kommenden 24 Stunden.

WERBUNG

Profitieren Sie von fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DW7L7Q von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 22.03.2023), die K.o.-Schwelle liegt bei 13.724 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DW9YDW von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 22.03.2023), die K.o.-Schwelle bei 16.933 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.