DAX® - Erholung gerät ins Stocken

Auf das „reversal“ vom Montag und die Rückkehr in die Bollinger Bänder (untere Begrenzung akt. bei 14.724 Punkten) folgte eine Aufwärtskurslücke bei 14.980/15.056 Punkten. Diese konstruktiven Weichenstellungen vollzog der DAX® jeweils auf Basis der Schlüsselzone bei 14.800/15.000 Punkten. Dank der erneut weißen Tageskerze hat das Aktienbarometer nun einen markanten Widerstandsbereich ausgelotet. Gemeint ist die Kombination aus dem Januarhoch (15.270 Punkte) und der 50-Tages-Linie (akt. bei 15.273 Punkten). Wenn Anlegerinnen und Anleger die Zeitebene herunterbrechen, dann wird noch ein weiterer Grund für das Innehalten am gestrigen Nachmittag ersichtlich. Mit der 200-Stunden-Linie (akt. bei 15.301 Punkten) haben die deutschen Standardwerte einen weiteren Bremsklotz unmittelbar vor der Brust. Während der Sprung über diese Hürden den Grundstein für die Fortsetzung des jüngsten Aufwärtsimpulses legt, droht der DAX® im Bereich der angeführten Barrieren erst einmal eine Atempause einzulegen. Noch ein Blick auf die Börsenstimmung: Das Sentiment verharrt gemäß der aktuellen Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) auf niedrigem Niveau – 20,9 % Bullen stehen 48,9 % Bären gegenüber.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

