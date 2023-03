TecDAX: Index bleibt in Deckung

Der deutsche Technologieindex TecDAX tendiert seit nunmehr Anfang Februar in einem untergeordneten Abwärtstrend und sammelt offenbar Kräfte für einen Folgeanstieg. So richtig trauten sich Investoren bislang nicht aus ihrer Deckung, noch herrscht ein ausgeprägter Konsolidierungsmodus.

Grund zur Annahme eines Folgekaufsignals leitet sich aus dem Verlauf des untergeordneten Abwärtstrends ab, der sehr starke Charakteristika einer bullischen Flagge trägt und es seit Mitte März zu keinen frischen Tiefs mehr gekommen ist. Aber ebenso vermochten Investoren noch nicht das Barometer über die laufende Abwärtstrendlinie zu heben und damit ein weiteres Kaufsignal zu aktivieren.

Rechnerisch kann dies erst oberhalb von 3.290 Punkten geschehen, dann wären Zuwächse zunächst an die Jahreshochs bei 3.343 Punkten denkbar und darüber sogar in den Bereich der Zwischenhochs aus März letzten Jahres bei 3.393 Punkten. Eine vollständige Ausnutzung des Bodens der letzten Monate könnte sogar Aufwärtspotenzial an 3.535 entfalten.

Geht es dagegen unter den 200-Tage-Durchschnitt bei 3.125 Punkten abwärts, würde sich das Chartbild schlagartig eintrüben, erste Verluste auf 3.028 und darunter in den Bereich um 2.915 Zählern müssten dann zwingend beim TecDAX einkalkuliert werden. Hinweise auf ein derartiges Szenario gibt es derzeit allerdings nicht.