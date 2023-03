SMA SOLAR - Zahlen sorgen für Kurssprung ans Rallyhoch

SMA Solar Technology AG - WKN: A0DJ6J - ISIN: DE000A0DJ6J9 - Kurs: 78,700 € (XETRA)

SMA Solar erzielt 2022 einen Umsatz von €1,065 Mrd (VJ: €983,4 Mio), ein EBITDA von €70 Mio (VJ: €8,5 Mio), eine Bruttomarge von 21,0 % (VJ: 17,8 %), eine EBITDA-Marge von 6,6 % (VJ: 0,9 %), ein EBIT von €31,9 Mio (VJ: -€33,2 Mio), eine EBIT-Marge von 3,0 % (VJ: -3,4 %) und ein Konzernergebnis von €55,8 Mio (VJ: -€23,2 Mio). SMA Solar erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2023 und sieht einen Umsatz von €1,450 Mrd bis €1,600 Mrd (bisher: 1,350 Mrd bis 1,50 Mrd) und ein EBITDA von €135 Mio bis €175 Mio (bisher: €100 Mio bis €140 Mio). Quelle: stock3 Börsen-Live-Ticker

Dass die Veröffentlichung der Zahlen bei der Aktie von SMA Solar für den notwendigen Schwung sorgen würden, um aus dem Erholungsanstieg seit dem Korrekturtief bei 68,25 EUR sofort einen neuen massiven Aufwärtsimpuls werden zu lassen, war in der letzten Analyse so nicht absehbar. Aber bei den Anteilen des Herstellers für Solar-Wechselrichter brummen Geschäft und Kurs gleichermaßen. Und so könnte der bullische Ausblick aus der letzten Analyse heute und in den nächsten Tagen schon direkt abgespult werden.

Denn mit dem Kurssprung auf aktuell rund 84,20 EUR (im Chart violett markiert) wird nicht nur die Korrektur seit Anfang Februar beendet. Jetzt besteht auch die Chance, dass mit Kursen über 84,70 EUR direkt das Zielgebiet bei 90,00 bis 91,50 EUR angelaufen wird. Darüber hätte die Aktie Luft bis 96,00 und 103,00 EUR.

Dass es bei einem so starken Anstieg, wie er heute zu erwarten ist, kurzfristig auch zu Rücksetzern kommen kann, ist völlig normal. Um den Kurssprung und die Chancen auf der Oberseite aber nicht zu gefährden, sollte die Aktie möglichst schon bei 80,30 EUR wieder nach Norden drehen. Unterhalb von 77,80 EUR wäre der Anstieg dagegen schon stark abgebremst und es könnte mit Abgaben unter 73,70 EUR sogar eine Trendwende eingeleitet werden - trotz der guten Zahlen.

SMA Solar Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)