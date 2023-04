7C SOLARPARKEN - Fulminantes Comeback

7C Solarparken AG - WKN: A11QW6 - ISIN: DE000A11QW68 - Kurs: 4,000 € (XETRA)

Bis Mitte letzten Jahres gehörte der Nebenwert zu den großen Outperformern am deutschen Markt und erreichte im August neue Allzeithochs. Dann startete jedoch eine heftige Verkaufswelle, die im Winter nochmals an Dynamik gewann und das Papier zurück an die Tiefs aus den Jahren 2021 und 2022 zurückwarf. Dort sehen wir nun ein bullisches Reversal, die Aktie drehte vergangene Woche nach oben und schießt in dieser Woche weit hinauf.

Bärenmarktrally oder Trendwende?

Zunächst ist die starke Erholung lediglich als technische Gegenbewegung auf die starken Kursverluste zu betrachten. Ob daraus ein neuer Aufwärtstrend entsteht, ist offen. Zunächst lägen ideale Erholungsziele bei grob 4,20 - 4,30 EUR. Dort liegen mehrere charttechnische Widerstände.

Erst mit einer nachhaltigen Rückkehr über 4,30 EUR steigen die Chancen auf eine größere Trendwende nach oben. Dann entstehen Kaufsignale für einen Kursanstieg in Richtung 4,65 - 4,70 und 4,90 - 4,95 EUR sowie später zum Allzeithoch bei 5,50 EUR.

Weitere Test des zentralen Supports bei 3,66 - 3,70 EUR wären noch unbedenklich. Erst wenn die Aktie diese Preiszone signifikant nach unten durchbricht, entstehen größere Verkaufssignale. Dann drohen fallende Notierungen bis 3,38 - 3,42 und ggf. 3,11 - 3,15 EUR.

Fazit: Kurzfristig stehen die Zeichen auf Erholung, die mittel- und langfristige Aussicht ist aus charttechnischer Sicht aber ungewiss. Mit dem Abverkauf seit 2022 ist viel Vertrauen verlorengegangen. Für eine größere Trendwende müsste zunächst wieder ein charttechnisch belastbares Fundament gebaut werden.

7C Solarparken AG Aktie

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)