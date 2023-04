Shop Apotheke: Erst deutlich im Minus – Jetzt zweistellig im Plus

Die Aktie von Shop Apotheke erlebt nach dem Handelsstart einiges an Volatilität und sackte zunächst 3,1 Prozent ab, nur um dann zweistellig ins Plus auf 84 EUR zu drehen. Doch was sind die Gründe für den Kurssprung?

Gute Quartalszahlen

Konkret dürfte der Kursanstieg auf die, von Shop Apotheke gemeldeten, vorläufigen Quartalszahlen zurückzuführen sein, die durch eine kurzzeitige Fehlindikation auch den Abverkauf verursachten.

Allerdings drehte der Markt recht schnell nach oben, als bekannt wurde, dass das Unternehmen im ersten Quartal beim Umsatz kräftig zugelegt hatte. So konnte man 371 Mio. EUR umsetzen, 22 Prozent mehr als im Vorjahr.

Erwartungen übertroffen

Damit übertraf Shop Apotheke auch die Erwartungen der Analysten, deren Konsensschätzungen bei 352 Mio. EUR gelegen hatten.

Außerdem positiv überraschten zwei weitere Meldungen. Zum einen konnte das Unternehmen die Zahl der aktiven Kunden auf 9,7 Mio. steigern und hat damit im ersten Quartal allein 0,4 Mio. Konsumenten hinzugewonnen. Weiterhin soll das Geschäft in der Schweiz mit der dortigen Unternehmensgruppe Galenic zusammengeführt und neu aufgestellt werden.

Fazit:

Shop Apotheke zeigt mit den vorläufigen Zahlen also, dass es nicht nur jetzt operativ läuft, sondern, dass man auch wichtige Schritte für die Zukunft macht. Am 2. Mai können Anleger dann bei der Veröffentlichung der testierten Quartalsergebnisse mehr darüber erfahren.

Bis dahin hat die Aktie aufgrund der guten Ergebnisse Chancen den Aufwärtstrend seit den November Tiefs fortzusetzen und alte Höchststände aus dem ersten Halbjahr 2022 im Bereich der 94-98 EUR zu erreichen. Für eine wirklich nachhaltige Bewegung müssen am 2. Mai aber auch Ausblick & Co. überzeugen.