Gerresheimer-Aktie: Jahresziele bestätigt

Bei der Veröffentlichung der Geschäftszahlen konnte Gerresheimer heute spannende Ergebnisse und Aussichten liefern, sodass J.P. Morgan das Kaufrating für die Aktie erneut bestätigte.

Starker Jahresstart

Durch eine erhöhte Nachfrage nach Kunststoffverpackungen, Inhalatoren & Co. im ersten Quartal 2023 setzt sich der Wachstumstrend von Gerresheimer nämlich weiter fort. So stieg der Umsatz im Zeitraum Dezember bis Februar um 23,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 457,8 Mio. EUR.

Damit übertraf man sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA die Schätzungen der Analysten deutlich. Letzteres stieg um 26,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 78 Mio. EUR.

Prognose noch nicht angehoben

Zudem betonte das Management, dass auch die Auftragsbücher für den Rest des Jahres prall gefüllt seien. Allerdings blieb man trotzdem bei der bisherigen Prognose für das Jahr 2023, vor allem aufgrund der makroökonomischen Risiken. Trotzdem zeigte sich Finanzchef Bernd Metzner optimistisch:

Wir sehen aktuell im zweiten Geschäftsquartal, dass es weitergeht mit einem zweistelligen Wachstum von Umsatz und operativem Ergebnis und mit einer leichten Margenverbesserung

Vor allem diese Äußerungen deuten darauf hin, dass das Management die Prognose nach den nächsten Geschäftszahlen am 6. Juli erhöhen könnte, sollte sich die operative Entwicklung so weiter fortsetzen.

Fazit:

Der Wachstumstrend von Gerresheimer bleibt also weiter intakt. Dass die Aktie trotzdem leicht negativ nach Veröffentlichung der Zahlen tendiert, erklärte J.P. Morgan in einem Marktkommentar damit, dass primär der freie Barmittelfluss mit Minus 95,6 Mio. EUR den Bullen am Markt wenig gefallen haben dürfte.