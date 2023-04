EUR/SEK: 2009‘er Hochs im Fokus

Im nunmehr seit Ende 2012 laufenden Aufwärtstrend beim Währungspaar EUR/SEK zeichnet sich nach einem kurzen Zwischenstopp um 11,2000 SEK eine Wiederaufnahme der übergeordneten Aufwärtsbewegung ab. Dabei ist das Paar bereits Anfang dieses Jahres knapp an den Verlaufshochs aus dem Frühjahr 2009 von 11,7910 SEK vorbeigeschrammt. Nun nimmt das Paar mal wieder Anlauf auf eben jene Hochs und könnte diese im Erfolgsfall übertreffen und damit ein neuerliches Kaufsignal generieren.

Kein leichtes Unterfangen

Sobald zumindest die aktuellen Jahreshochs bei 11,4817 SEK überwunden werden, wird ein Folgeanstieg zunächst an die Rekordstände aus 2009 bei 11,7910 SEK sehr wahrscheinlich. Der weitere Werdegang müsste an entsprechender Stelle noch einmal ausgewertet werden, aber selbst für diesen Anstieg würde sich bereits ein Long-Investment mit einem entsprechenden Hebel lohnen einzugehen. Ein bärisches Szenario tritt dagegen bei einem gescheiterten Wochenschlusskurs unterhalb von 11,2915 SEK ein, dann würde ein Rücklauf zunächst auf 11,2304 und darunter 11,1123 SEK sehr wahrscheinlich werden. An dem übergeordneten Aufwärtstrend würde dies allerdings auch noch nichts ändern, würde allerdings zunehmend Zweifel an einer Rallyefortsetzung wecken.