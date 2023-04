EQS-Adhoc: PALFINGER AG: Konkretisierte Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2023 und das 1. Quartal 2023

EQS-Ad-hoc: Palfinger AG / Schlagwort(e): Prognose

PALFINGER AG: Konkretisierte Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2023 und das 1. Quartal 2023



PALFINGER AG / Konkretisierte Umsatz- und Ergebnisprognose für

das Gesamtjahr 2023 und das 1. Quartal 2023



Bergheim, Österreich, 13. April 2023



Auf Basis der vorläufigen Ergebnisse vom 1. Quartal 2023 erwartet die PALFINGER AG einen Umsatz von über 2,4 Mrd. EUR (2022: 2,2 Mrd. EUR) und strebt ein EBIT von 200 Mio. EUR (2022: 150,4 Mio. EUR) für das Gesamtjahr 2023 an. Der Umsatz im 1. Quartal 2023 wird sich auf rund 590 Mio. EUR (Q1 2022: 485,6 Mio. EUR), das EBIT auf rund 49 Mio. EUR (Q1 2022: 30,4 Mio. EUR) belaufen.



Die finalen Zahlen für das 1. Quartal 2023 werden wie geplant am 28. April 2023 veröffentlicht.











Rückfragehinweis:

Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AG

T +43 662 2281-81100 |

