IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations - De.mem: Gute Strategie - Gutes Wachstum

Die Wasser- & Abwasseraufbereitung gewinnt durch den Klimawandel eine immer größere Bedeutung. Laut eines Marktberichtes von Fortune Business Insights betrug das Marktvolumen 2021 insg. 281,75 Mrd. US-Dollar. Bis 2029 soll dieser Markt auf fast 490 Mrd. US-Dollar anwachsen (1). In diesem Teil der 6-teiligen Interviewreihe mit Herrn Kröll, dem deutschen CEO der australischen Firma De.mem geht es um die Erfolge des Unternehmens.

Auf welche Erfolge kann De.mem bereits zurückblick?

Andreas Kroell: Da ist eine Vielzahl an Vertragsabschlüssen mit namhaften Industriekunden hervorzuheben. In der Wasseraufbereitung ist das ein Thema, welches das Angebot an der Firma wirklich am besten validiert. Da wäre ein Beispiel: Die Kundenbeziehungen, die wir zu Givaudan in Singapur haben aufbauen können. Givaudan ist eine in der Schweiz ansässige Firma und Weltmarktführer im Bereich Aromen und Duftstoffe. Wir haben dort mehrere Projekte abschließen können und dabei auch unsere eigene Membran einsetzen können. Dies validiert natürlich auch das Technologieangebot von De.mem. Um die Größten zu nennen, haben wir darüber hinaus, in Australien Verträge abschließen können mit Rohstoff-Riesen Rio Tinto und die BHP Group, zwei der weltweit größten Bergbauunternehmen. Dies ist natürlich auch eine tolle Validierung für unser Angebot in Australien. Zu der Liste unserer Erfolge in den vergangenen Jahren gehört auch der Ausbau des Technologieportfolios. Wir waren anfangs, als wir 2017 an die australische Börse gingen, relativ fokussieren auf eine einzige Hohlfasertechnologie. Über die Jahre konnten wir dies sehr starke ausbauen. Wir haben jetzt ein ganzes Portfolio von unterschiedlichen Membranen. Diese basieren auf unterschiedlichen Materialien oder kommen mit einer unterschiedlichen Porengröße daher. Dies prädestiniert sie in der Filtration für verschiedene Anwendungen in der Wasseraufbereitung. Dies macht unser Angebotsspektrum viel breiter. Das Ganze summiert sich somit auf. Das wären so aus meiner Sicht die Highlights mit De.mem, die wir über die Jahre hinweg eben liefern konnte.

Was würden sie als größten Erfolg des Unternehmens bezeichnen?

Andreas Kroell: Aufgrund unseres Geschäftsmodells ist es wirklich schwierig bei De.mem einen Erfolg herauszuheben, den man als den Größten bezeichnet. De.mem ist eine Summe von vielen Einzelleistung. Wir haben ein sehr diversifiziertes Geschäftsmodell. Wir haben viele Serviceverträge, Build, Own, Operate Verträge. Dort vermieten und vertreiben wir Anlagen auf Leasingbasis an namhafte Kunde aus der Industrie. Wir haben auch viele Vertragsabschlüsse für die Lieferung von Anlagen vermelden können, aber es ist wirklich schwer einen Vertragsabschluss herauszuheben. De.mem ist die Summe dieser einzelnen Bemühungen, da steckt wahnsinnig viel harte langjährige Arbeit hinter. Man sollte ein Blick auf die Finanzen der Firma werfen und dies als den größten Erfolg dieser Einzelleistungen verstehen. Wir haben in dem abgelaufenen Dezember Quartals des Jahres 2022 zum ersten Mal einen positiven operativen Cashflow vermelden können. Dies ist aus meiner Sicht ein herausragender Erfolg. Hierdurch wird die harte Arbeit in all den verschiedenen Segmenten unserer Firma zusammengefasst. Wir haben auch auf EBITDA Basis kontinuierlich das Ergebnis über die vergangenen Jahre hinweg verbessern können. Wir stehen, rein von der finanziellen Betrachtungsweise, momentan an einer sehr interessanten Stelle, am Sprung zur Profitabilität.

