Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag mit moderaten Gewinnen in den Handel gegangen. Der Dax notierte nach fast einer Stunde Handel mit 0,15 Prozent im Plus bei 15.813 Punkten und verharrt damit zunächst unter der Marke von 16.000 Zählern. Die Saison der Quartalsberichte nimmt allmählich Fahrt auf, und vor den Zahlen großer Konzerne aus Europa und den USA dürften sich die Anleger noch in Zurückhaltung üben. In China konnten gute Konjunkturdaten den Börsen ebenfalls keinen stärkeren Aufwärtsimpuls geben.

Die Landesbank Helaba ist für die Börsen optimistisch gestimmt. „Solange es keine überraschend schlechten Konjunkturzahlen gibt, sich die Zinssorgen in Grenzen halten und die Quartalsergebnisse darauf schließen lassen, dass Unternehmen und vor allem große US-Banken die Krise im März gut überstanden haben, dürfte sich an der freundlichen Grundstimmung kaum etwas ändern“, hieß es in einem Marktkommentar. Der Dax könne daher die Marke von 16.000 Punkten testen.

Südzucker blickt zuversichtlicher aufs Geschäftsjahr - will Dividende anheben

Südzucker wird nach einem laut Unternehmensangaben guten Start ins Geschäftsjahr 2023/24 optimistischer. Das im SDax notierte Unternehmen erwartet laut einer Mitteilung vom Dienstag ein operatives Konzernergebnis zwischen 725 und 875 Millionen Euro. Bisher lag die Erwartung bei 650 bis 850 Millionen Euro. Diese Prognose basiere auf der Annahme, dass sich die Energieversorgungslage stabilisiere und das Unternehmen weiter von den vor Beginn des Ukraine-Kriegs gesicherten Energiepreisen profitieren könne. Zudem werde davon ausgegangen, dass die EU das Zuckerpreisniveau auch für das 2023/24 bestätige.

Im abgelaufenen Jahr erzielte der Konzern ein operatives Ergebnis in Höhe von 704 Millionen Euro - und damit mehr als avisiert sowie doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Der Umsatz lag mit 9,5 Milliarden Euro ebenfalls über dem Vorjahreswert. Laut einem Händler überraschte das Unternehmen den Zahlen und dem Ausblick positiv. Die Aktien stiegen um rund sieben Prozent.

Seinen Anlegern will Südzucker eine deutlich höhere Dividende zahlen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022/2023 schlägt das Management 0,70 Cent je Aktie vor, im vergangenen Jahr waren es 0,40 Cent. Den vollständigen Geschäftsbericht legt Südzucker am 25. Mai vor.

Während der ersten Stunde des regulären Handels kletterte die Südzucker-Aktie an die Spitze des SDax. Die Aktie hat über 6,8 Prozent zugelegt und liegt bei 17,35 EUR.

Großbritannien: Arbeitslosigkeit steigt leicht an

Die Arbeitslosigkeit in Großbritannien ist zuletzt leicht gestiegen, bleibt im längerfristigen Vergleich aber niedrig. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich im Februar zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London bekannt gab. Auch im Dreimonatsvergleich waren etwas mehr Briten arbeitslos.

Zugleich stieg die Beschäftigung auf hohem Niveau an. Die Erwerbsquote betrug von Dezember bis Februar 75,8 Prozent, das waren 0,2 Punkte mehr als im vorherigen Dreimonatszeitraum. Die Zahl der offenen Stellen ging weiter zurück, sie liegt mit mehr als eine Million aber immer noch auf einem hohen Niveau.

An der Lohnentwicklung änderte sich nicht viel: Die Nominallöhne wachsen zwar immer noch deutlich, die Reallöhne sinken aber. Schuld ist die hohe Inflation, die die Lohnzuwächse auffrisst.

Redaktion onvista/dpa-AFX