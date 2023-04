Covestro lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Der Spezialchemiekonzern Covestro AG (ISIN: DE0006062144) wird an diesem Mittwoch seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. Covestro will für das Geschäftsjahr 2022 keine Dividende ausschütten. Im letzten Jahr wurden 3,40 Euro ausbezahlt. 2016 wurde erstmalig eine Dividende von 0,70 Euro bezahlt.

Der DAX-Konzern veröffentlichte am 13. April das vorläufige Ergebnis für das erste Quartal 2023. Der vorläufige Umsatz beträgt 3,74 Mrd. Euro und das vorläufige EBITDA liegt bei 286 Mio. Euro. Das vorläufige Konzernergebnis beträgt etwa -30 Mio. Euro. „Die Nachfrage im ersten Quartal war weiterhin auf schwachem Niveau, allerdings haben wir auf der Kostenseite die richtigen Maßnahmen ergriffen. Damit sind die ersten drei Monate des Jahres 2023 deutlich besser verlaufen als noch zu Jahresbeginn erwartet“, so Finanzvorstand Thomas Toepfer. Die Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2023 wird am 28. April 2023 veröffentlicht.

Im Geschäftsjahr 2022 stieg der Konzernumsatz von Covestro um 13,0 Prozent auf 18,0 Mrd. Euro (Vorjahr: 15,9 Mrd. Euro) und erreichte damit den höchsten Wert der Konzernhistorie, wie Anfang März berichtet wurde. Ausschlaggebend hierfür war im Wesentlichen ein deutlich höheres Verkaufspreisniveau. Das EBITDA reduzierte sich um 47,6 Prozent auf 1,6 Mrd. Euro (Vorjahr: 3,1 Mrd. Euro). Das Konzernergebnis sank auf –272 Mio. Euro (Vorjahr: 1,6 Mrd. Euro), insbesondere durch außerplanmäßige Abschreibungen sowie Wertberichtigungen von latenten Steuerforderungen auf Verlustvorträge in Höhe von 255 Mio. Euro.

Covestro mit Sitz in Leverkusen ist ein Hersteller von Hightech-Polymerwerkstoffen. Das Unternehmen (früher Bayer MaterialScience) wurde im Jahr 2015 von der Bayer AG abgespalten. Die Erstnotiz von Covestro an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgte am 6. Oktober 2015. Der Ausgabepreis betrug 24 Euro. Am 19. März 2018 stieg Covestro in den Leitindex DAX auf. Per Ende 2022 beschäftigte Covestro rund 18.000 Mitarbeitende.

Redaktion Mydividends.de