Symrise: Anstiegschancen gestiegen

Nachdem Ende November 2021 Symrise ein Verlaufshoch von 132,65 Euro erreicht hatte, ging die Aktie nach einer vorausgegangenen und äußerst steilen Rallye in eine Konsolidierung über, fiel dabei anschließend sehr dynamisch auf die Horizontalunterstützung der letzten Jahre um 95,90 Euro zurück. Die Monate in 2022 und bislang 2023 sind von einer sehr lebhaften Seitwärtsphase geprägt, innerhalb derer es in dieser Woche gelang einen untergeordneten und seit Januar 2022 bestehenden Abwärtstrend zu knacken. Innerhalb der laufenden Seitwärtsspanne zwischen grob 91,52 und 115,65 Euro dürfte nun weiteres Aufwärtspotenzial freigesetzt worden sein.

Langer Atem nötig

Ein schöner Tag macht noch keinen Sommer, erst ein nachhaltiger Wochenschlusskurs mindestens oberhalb der Kursmarke von 105,75 Euro würde weitere Hinweise auf eine Rallyefortsetzung zunächst an 108,00, darüber 112,55 und schließlich 115,65 Euro liefern. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für den Aufbau von mehrwöchigen Long-Positionen anbieten. Knickt Symrise dagegen ein und fällt mindestens unter 103,40 Euro, würde ein rascher Test des EMA 50 auf Wochenbasis bei 101,31 Euro drohen, darunter müsste der etwas stärkere Unterstützungsbereich um den EMA 200 bei 100,00 Euro als Support aushelfen.