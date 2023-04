Mastercard: Umsatz und Gewinn schlagen Erwartungen

Heute um 14 Uhr MEZ hat Mastercard die Bücher aufgemacht und die Quartalszahlen Q1/23 veröffentlicht. Die Mastercard-Aktie steigt nach Bekanntgabe der Zahlen im vorbörslichen US-Handel um 1,3 Prozent auf 371,50 USD.

Quartalszahlen Q1/23 Mastercard im Überblick

Kennziffer Gemeldet Prognose Vorjahr Q1/22 Umsatz 5,7 Mrd. USD 5,64 Mrd. USD 5,2 Mrd. USD Gewinn je Aktie 2,80 USD 2,71 USD 2,76 USD

Hier geht es zum Quartalsbericht von Mastercard.

Mastercard ist ein und bleibt ein lukratives Unternehmen. Alleine im letzten Jahr betrig der Gewinn 9,93 Mrd. USD bei einem Umsatz von 22,23 Mrd. USD. Das entspricht eine Marge von 44,67 Prozent. Das ist sehr beeindruckend.

Der Vorteil von Mastercard – genau wie sein Konkurrent Visa, der seine Zahlen vor zwei Tagen veröffentlicht hat – ist, dass das Unternehmen nicht selbst die Kreditkarten herausgibt und daher nicht das Kreditausfallrisiko trägt. Mastercard stellt nur die weltweite Infrastruktur zur Verfügung und kassiert dafür eine Gebühr, die vom transferierten Betrag abhängt.

Fazit

Mastercard ist ein lukratives Unternehmen und daran wird sich so schnell nichts ändern. Das sieht auch der Markt so, der von einem Wachstum in den nächsten Jahren zwischen 18 und 19,5 Prozent p. a. ausgeht. Der Trend zum bargeldlosen Zahlungsverkehr und der steigende Online-Handel sprechen dafür, dass das Wachstum andauert.