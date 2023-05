USD/JPY: Zielzone naht!

Nach dem tiefen Kurssturz des Paares USD/JPY im Zeitraum zwischen Ende Oktober 2022 und Mitte Januar dieses Jahres auf 127,2150 JPY erfolgte daraufhin ein erster Gegenimpuls an 137,9119 JPY. Der März war zwischenzeitlich von Abschlägen begleitet, seit Ende dieses Monats herrscht aber schon wieder eine neuerliche Aufwärtsbewegung, in diesem Fall die zweite Kaufwelle einer klassischen 1-2-3-Erholung. In diesem Fall wurde allerdings noch nicht vollständig ausgereizt, sodass noch weiteres Aufwärtspotenzial abgeleitet werden kann.

Volatilität zum Zinsentscheid erhöht

Aus technischer Sicht könnte oberhalb von 137,9110 JPY eine weitere Aufwärtsbewegung in den Widerstandsbereich um 139,3880 bzw. 140,6230 JPY erfolgen. Damit würde eine seit Anfang dieses Jahres eine vollständige 1-2-3-Erholungsbewegung komplettiert werden. Bleibt dieser Schritt aus, müssten zwischenzeitliche Abschläge auf 135,1600 JPY zwingend eingeplant werden. Größere Verkaufssignale sind aber erst unterhalb von 132,7290 JPY zu erwarten, in diesem Szenario dürften dann Notierungen um 129,8120 JPY erwartet werden.