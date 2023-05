Große Gewinner und große Verlierer | Regionalbanken | Qualcomm | SolarEdge | Shopify

Ob wir im Juni eine weitere Zinsanhebung sehen werden, hängt von bis dahin gemeldeten Wirtschaftsdaten an. Die Verbraucherpreise und der Arbeitsmarktbericht stehen dabei im Fokus. Die Wall Street widerspricht den Aussagen der FED und preist bereits für den September die erste Zinssenkung ein. Was an diesem Donnerstag für leichten Gegenwind sorgt, sind die erneut schwachen Regionalbanken, mit den Aktien von PacWest fast 40% im Minus. Die Aktien von First Horizon brechen ebenfalls um 40% ein, weil die Toronto Dominion Bank den geplanten Merger aus regulatorischen Gründen abgesagt. Während SolarEdge, Shopify und Qorvo nach den Ergebnissen teils deutlich fester notieren, leiden die Aktien von Paramount und Qualcomm unter den Zahlen und Aussichten. Vor allem die negativen Aussagen von Qualcomm, sorgen auch bei Apple für Zurückhaltung. Hier stehen heute Abend Ergebnisse an. Laut Qualcomm hat sich insbesondere im Bereich der Smartphones die Nachfrage weiter verschlechtert. Was China betrifft, sehe man noch keine Zeichen einer nennenswerten Erholung.



