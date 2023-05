Dortmund hält mit Sieg gegen Wolfsburg Anschluss an Bayern

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hält im Titelrennen der Fußball-Bundesliga Anschluss an Tabellenführer FC Bayern. Der BVB setzte sich am Sonntag daheim souverän mit 6:0 (3:0) gegen den VfL Wolfsburg durch und liegt damit drei Spieltage vor Saisonende weiter einen Punkt hinter den Münchnern. Vor 81 365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park trafen Karim Adeyemi (14./59. Minute), Sébastien Haller (29.), Donyell Malen (37.) und Jude Bellingham (54./86.) für die Gastgeber. Adeyemi verschoss zudem einen Foulelfmeter (65.). Die Bayern hatten bereits am Samstag 2:1 bei Werder Bremen gewonnen./hc/DP/mis