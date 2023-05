DEUTSCHE TELEKOM - Können die Zahlen den Aufwärtstrend retten?

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 21,300 € (XETRA)

In den letzten Monaten ist die Aktie der Deutschen Telekom auf neue Zwanzig-Jahres-Hochs angestiegen und hatte endlich eine zähe Seitwärtsphase überwunden. Allerdings bekam dieser Anstieg mit dem Erreichen der 23,00-EUR-Marke Schlagseite - und dies lag nicht nur an der Dividendenabschlag i.H.v. 0,70 EUR - und die Aktie fiel unter die steile kurzfristige Aufwärtstrendlinie zurück. Nachdem in der letzten Woche auch das bisherige Korrekturtief bei 21,92 und der Support bei 21,59 EUR unterschritten wurden, erfuhr die Korrektur eine starke Beschleunigung.

Der zentrale Support muss jetzt verteidigt werden

Wenige Tage vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen geht es für die Aktie darum, den impulsiven Einbruch seit dem Zwischenhoch bei 22,56 EUR noch vor dem Support bei 20,65 EUR zu beenden und schnell wieder über 21,92 EUR anzusteigen. Dies wäre aktuell die einzige Möglichkeit, die steile Korrektur abzubremsen und letztlich nur eine moderate zweite Korrekturbewegung zuzulassen, ehe es wieder in Richtung 23,00-EUR-Marke gehen könnte.

Denn sollte der Kurs unter 20,65 EUR abverkauft werden, würde bereits eine weitere Extension des kurzfristigen Abwärtstrends vorliegen und so ein Kurseinbruch bis 19,86 EUR drohen. Gleichzeitig wäre damit auch die Rally seit Jahresbeginn gekontert worden und so eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends erst nach einer zeitintensiven Stabilisierungsphase zu erwarten.

Deutsche Telekom Chartanalyse (Tageschart)

Ich trade seit Jahren über stock3 Terminal und die stock3 App. Dabei verwende ich auf dem Desktop insbesondere das Handeln aus dem Chart oder ChartTrading, wie wir es nennen:

Nach dem Brokerlogin kann ich von jedem Chart auf stock3 Terminal aus sicher, schnell, unkompliziert und sogar für Hebelprodukte Orders platzieren, Stops direkt in den Chart setzen oder meine laufenden Positionen beobachten und managen. Mehr über den Börsenhandel via stock3 erfährst Du hier.

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)