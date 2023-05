Nach Tabellenführung: BVB Aktie steigt um 14 Prozent – Anleger antizipieren Titel

Die BVB Aktie zieht nach Rückeroberung der Tabellenführung zu Wochenbeginn um über 14 Prozent an. Mit einem Preisniveau von zwischenzeitlich 5,15 Euro kostet ein Anteilsschein so viel wie seit September 2021 nicht mehr. Auch wenn die Chancen auf die erste Meisterschaft seit 2012 gutstehen, müssen sich die nun verteilten Vorschusslorbeeren auch bewahrheiten. Das Enttäuschungspotenzial bleibt in diesem Kontext groß.

Meistertitel zum Greifen nah: Borussia Dortmund gewinnt – FC Bayern München verliert

Anleger der BVB-Aktie haben am Montag und damit einen Tag nach Eroberung der Bundesliga-Tabellenführung den Gewinn der Meisterschaft antizipiert.

Nach einem 3:0-Auswärtssieg und bei gleichzeitiger Niederlage der Bayern gewinnt der BVB Platz eins in der Liga zurück. Mit 70 Zählern rangiert Borussia Dortmund nun insgesamt zwei Punkte vor den Münchnern. Für die Königsklasse hatte man sich schon vor wenigen Wochen qualifiziert. Das internationale Geschäft gilt als besonders bedeutend für den Verein, da dieses Millionen-Einnahmen verspricht. In der jüngsten Spielzeit erhielt jeder Verein pro Qualifizierung über 15,6 Millionen Euro allein für die Teilnahme.