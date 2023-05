Borussia Dortmund - Trendwende vollzogen

Die sportliche Entwicklung ruft die Aktie von Borussia Dortmund vielen Anlegerinnen und Anlegern wieder ins Gedächtnis. Die jüngsten Resultate auf dem grünen Rasen hinterlassen auch im Chartverlauf deutliche Spuren. So liegt hier inzwischen eine anderthalbjährige Bodenbildung vor. Die durch die Tiefs bei 3,16/2,98/3,73 EUR definierte untere Umkehr wird durch das gestrige Aufwärtsgap (4,57 EUR zu 4,92 EUR) noch zusätzlich untermauert (siehe Chart). Das kalkulatorische Kursziel – abgeleitet aus der beschriebenen Trendwendeformation – lässt sich auf knapp 6 EUR taxieren, ehe die horizontalen Barrieren in Form alter Hochs und Tiefs bei rund 6,75 EUR wieder in den Mittelpunkt rücken. Auch die trendfolgenden Indikatoren MACD und Relative Stärke (Levy) signalisieren derzeit „grünes Licht“. In der höheren Zeitebene – auf Monatsbasis – weisen beide Trendfolger zudem ebenfalls eine Bodenbildung auf. Da sich das Geschehen auf dem Fußballfeld nur schwer beeinflussen lässt, bedarf es – wie eigentlich immer – bei der BVB-Aktie eines klaren Stoppmanagements. Um den beschriebenen Ausbruch nicht zu gefährden, bietet sich die o. g. Kurslücke als Absicherung an.

Borussia Dortmund (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Borussia Dortmund

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

