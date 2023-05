Credit Suisse erfüllt Mindestkurs-Vorgabe der New Yorker Börse nicht mehr

Die Credit Suisse erfüllt die Voraussetzungen für eine Notierung an der New York Stock Exchange (NYSE) nicht mehr.

Die Börse habe der Schweizer Großbank am 1. Mai mitgeteilt, dass sie das Kriterium eines durchschnittlichen Schlusskurses von mindestens 1,00 Dollar über einen Zeitraum von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen verfehlt habe, wie es in der Mitteilung der Credit Suisse vom Mittwoch hieß. Am Dienstag Abend notierten die Titel bei 0,8471 Dollar. Die Bank habe sechs Monate Zeit, um das Mindestkurs-Kriterium wieder zu erfüllen.

Die Credit Suisse steht vor der Übernahme durch die UBS. Im Zuge der Transaktion, die früheren Angaben zufolge in den kommenden Tagen vollzogen werden dürfte, wird Credit Suisse von der New Yorker Börse genommen.