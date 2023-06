Laurentian Bank of Canada steigert die Dividende

Die Laurentian Bank of Canada (ISIN: CA51925D1069, TSE: LB) steigert die Quartalsdividende um 2,2 Prozent von 0,46 CAD auf 0,47 CAD. Damit zahlt das Institut auf das Jahr hochgerechnet 1,88 CAD an die Anteilsinhaber. Die Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Aktienkurs von 31,86 CAD (Stand: 1. Juni 2023) 5,90 Prozent. Die nächste Auszahlung erfolgt am 1. August 2023 (Record day: 4. Juli 2023).

Die Umsätze der Laurentian Bank lagen im zweiten Quartal (30. April) des Geschäftsjahres 2023 bei 257,2 Mio. CAD (Vorjahr: 259,6 Mio. CAD), wie ebenfalls am 1. Juni 2023 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 49,3 Mio. CAD nach 59,5 Mio. CAD im Vorjahr. Die Laurentian Bank of Canada ist 1846 in Montreal gegründet worden und ist vorwiegend in der Provinz Quebec tätig. Das Unternehmen beschäftigt über 3.000 Mitarbeiter.

Die Aktie verzeichnet auf der aktuellen Kursbasis an der Börse in Toronto seit Jahresbeginn 2023 ein Minus von 1,36 Prozent und die Marktkapitalisierung beträgt 1,33 Mrd. CAD (Stand: 1. Juni 2023).

Redaktion MyDividends.de