British American Tobacco optimistisch und bekräftigt Prognose

Der Tabakriese British American Tobacco (BAT) hat heute seine Prognose bekräftigt. In diesem Jahr will BAT währungsbereinigt zwischen 3 und 5 Prozent wachsen.

Erst am 15. Mai erhielt BAT mit Tadeu Marroco einen neuen Chef, der vor der Aufgabe steht, auf die Rauchverbote und auf wechselnde Verbrauchertrends zu reagieren. Zumindest beim Letzteren sieht es für die Bilanz von BAT gut aus: Die Anzahl jüngerer Raucher in Deutschland ist gestiegen. Eine repräsentative Umfrage der Krankenkasse KKH hat ergeben, dass von den 16- bis 29-Jährigen gaben 11 Prozent angaben, regelmäßig zu rauchen. 2020 waren es noch 6 Prozent.

In den Schwellenländern mit ihrer rasanten wachsenden Bevölkerung ist der Trend der Rauchverbote noch nicht angekommen. Dementsprechend ist der Prozentsatz an Rauchern höher als in Industrieländern.

Aber auch auf dem Gebiet der Zigaretten-Alternativen will BAT wachsen. Dies umfasst Tabakerhitzer, Verdampfer oder auch Kautabak. Dieser Bereich soll bereits im nächsten Jahr profitabel werden und im Jahr 2025 schon über 5 Mrd. GBP in die Kassen spülen.

Fazit

BAT meldet regelmäßig wachsende Gewinne. Derzeit ist der Konzern mit einem KGV von 6,9 auch relativ niedrig bewertet. Die Analysten gehen bis 2025 von einem weiteren Wachstum aus. Legt man diese Analysten zugrunde, liegt der erwartete KGV 2025 bei fast 6, was als sehr niedrig betrachtet werden kann.

Seit November 2018 liegt die BAT-Aktie in einer Range zwischen 30 EUR und 40 EUR. Mit dem derzeitigen Kurs von 30,09 EUR liegt sie am unteren Ende. Für die meisten Analysten ist dies ein Zeichen, die Aktie zu kaufen. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 38,89 EUR ergibt sich ein Kurspotenzial von rund 30 Prozent. Auch Dividendenjäger kommen auf ihre Kosten: Die Rendite liegt bei 9,5 Prozent.

Wer keine moralischen Bedenken gegen Tabakaktien hat, der kann sich die BAT-Aktien ins Depot holen.