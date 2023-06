AirBnB: Sie will oben raus!

Nach der massiven Talfahrt bis Ende Dezember 2022 auf 81,91 US-Dollar fand AirBnB in diesem Bereich einen tragfähigen Boden vor und konnte in einem ersten Schritt auf 144,63 US-Dollar bis Mitte Februar zulegen. Nach der ersten starken Kauwelle erfolgte eine nicht unerwartete Konsolidierung, diese reichte auf 103,55 US-Dollar abwärts. Nach einem Mehrfachboden in diesem Bereich versucht sich AirBnB nun wieder auf der Oberseite zu positionieren und scheint mit den heutigen Kursgewinnen durchaus Glück zu haben.

Wochenschlusskurs entscheidend

Nur Schlussnotierungen oberhalb von 121,50 US-Dollar dürften die Wahrscheinlichkeit auf einen ausgeprägten Anstieg zunächst an die Maihochs bei 128,96 US-Dollar ansteigen lassen, darüber wäre das aktuelle Jahreshoch dran. Übergeordnet und auf mittelfristiger Basis sollte eine 1-2-3-Erholungsbewegung sogar an 167,29 US-Dollar heranreichen und würde sich für einen kurz- bis mittelfristigen Anlagehorizont anbieten. Auf der Unterseite wurde ein Bruch der jüngsten Verlaufstiefs von 103,55 US-Dollar dagegen für Abwärtspotenzial zunächst auf 95,89 und darunter sogar 90,96 US-Dollar sprechen.