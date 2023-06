LBBW Kapitalmärkte Daily: Woche der Zinsentscheide steht bevor

S&P 500 markiert neues Jahreshoch

Ruhiger Wochenstart, aber ereignisreiche Woche

EZB-Zinserhöhung am Donnerstag „gesetzt“

Die vergangene Woche ging am Freitag alles in allem ruhig zu Ende. Die US-Aktienmärkte schienen anfangs zwar in Feierlaune: Der S&P 500 überwand schon zur Eröffnung die Marke von 4.300 Punkten und kletterte bis auf gut 4.322 Punkte, konnte sich bis zur Schlussglocke aber nur noch mit einem kleinen Plus ins Wochenende retten. Heute früh deuten die Futures auf einen eher freundlichen Wochenstart für die europäischen Aktienbörsen. Der Ölpreis befindet sich derzeit wieder im Rückwärtsgang. Die Förderkürzung für 2024, die die OPEC+-Staaten am vorletzten Wochenende bekanntgaben, hinterließ bei den Marktteilnehmern offenbar keinen nachhaltigen Eindruck.Am heutigen Montag stehen keine nennenswerten Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Der weitere Wochenverlauf verspricht aber einiges an Spannung. Am Dienstag werden die Daten zur Inflationsentwicklung in den USA im Mai veröffentlicht. Am Mittwoch folgt dann der Zinsentscheid der US-Notenbank. Wir erwarten – im Einklang mit den Geldmarktsätzen –, dass die Währungshüter ihre Leitzinsen unverändert lassen. Dies wäre die erste Pause seit langem. Seit März 2022 nutzte die Fed jeden Zinsentscheid für eine Zinserhöhung. Ausschließen würden wir eine Zinserhöhung aber nicht, zumal die jüngsten Arbeitsmarktdaten sehr robust ausfielen und auch schon sowohl die australische als auch die kanadische Notenbank in der vergangenen Woche ihre Leitzinsen weiter nach oben schraubten – entgegen den Erwartungen von Analysten und Marktteilnehmern! Insofern könnten die am Vortag veröffentlichten Inflationsdaten noch zum Zünglein an der Waage werden, sollten hier vor allem die Preise für Dienstleistungen auf der Oberseite überraschen.Am Donnerstag folgt schließlich die Europäische Zentralbank mit ihrem Zinsentscheid. Eine Anhebung der Leitzinsen um 25 Basispunkte scheint fast ausgemachte Sache zu sein. Spannung verspricht der Zinsentscheid dennoch mit Blick auf die Signale der Notenbank hinsichtlich der weiteren Zinsentwicklung. Zudem veröffentlicht die EZB ihre vierteljährlichen Stabsprojektionen für BIP-Wachstum und Inflation.