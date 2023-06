GAMESTOP - Kursrutsch ausgebügelt! Neuer CEO kauft Aktien!

Gamestop Corp. - WKN: A0HGDX - ISIN: US36467W1099 - Kurs: 25,940 $ (NYSE)

Über den CEO-Wechsel bei Gamestop und den Kursrutsch der Aktie berichtete stock3 in der Vorwoche. Doch die schlechte Stimmung der Anleger hielt nicht lange an. Vielmehr scheint die Fangemeinde der Aktie weiter groß. Das Minus des Meme-Wertes ist inzwischen ausgebügelt, heute startet die Aktie sogar per Gap sehr freundlich in den Handel.

Neuer CEO kauft Aktien

Der Grund dürfte ein SEC-Filing sein, das heute veröffentlicht wurde. Demnach hat der neue CEO Ryan Cohen über seine Investmentgesellschaft RC Ventures insgesamt weitere 443.842 Gamestop-Aktien für knapp 10 Mio. USD erworben. Die Kaufkurse lagen zwischen 21,61 und 23,39 USD, so das Filing. Damit hält Cohen rund 36,85 Mio. Gamestop-Aktien, was rund 12 % der Unternehmensanteile entspricht. Mit Lawrence Cheng und Alain Attal waren auch zwei weitere Mitglieder des Verwaltungsrats auf der Käuferseite aktiv, allerdings in deutlich kleinerem Umfang.

Die Insider scheinen also überzeugt zu sein, dass Cohen als neuer CEO Werte schaffen kann. Vielleicht hoffen sie aber auch nur auf den nächsten Short-Squeeze wie bei Bed Bath & Beyond, um anschließend ihre Aktien wieder schnell loszuwerden. Das Gebahren von Ryan Cohen im Falle der inzwischen insolventen Einzelhandelskette hatte in jedem Fall ein "Geschmäckle".

Fazit: Der Markt macht es den Insidern aktuell nach und sammelt wieder munter Gamestop-Aktien ein. Fundamental spricht trotz der gesunden Bilanz wenig für das Unternehmen. Auch die kommenden Jahren dürften von operativen Verlusten geprägt sein. Charttechnisch bewertet stellt sich den Bullen der Widerstand bei 27 USD und darüber die langfristige Abwärtstrendlinie in den Weg.

Gamestop-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)