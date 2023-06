Sixt: Chance auf Trendwende

Der Bereich zwischen 106,30 und dem Widerstand von 117,10 Euro ist in der Sixt-Aktie derzeit als neutral anzuerkennen. Gelingt nach Ausbildung der rechten Seite der inversen SKS-Formation im Anschluss ein Anstieg über die Nackenlinie verlaufend um 117,10 Euro, könnte im Anschluss sofortiges Aufwärtspotenzial zurück an die Jahreshochs bei 132,40 Euro freigesetzt werden, weitere Ziele darüber ließen sich sogar um 140,20 Euro für das Papier ableiten. Entsprechend gut würde sich ein derartiger Fall für den Aufbau von Long-Positionen anbieten. Vorsicht sollten Investoren jedoch unterhalb eines Niveaus von 104,10 Euro walten lassen, dieses Szenario würde nämlich mit hoher Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Test der Junitiefs bei 101,10 und der darunter gelegenen Unterstützung zwischen 95,15 und 98,30 Euro sprechen.

Der erste große Impuls bei Sixt erfolgte nach Ausbildung des Dezembertiefs um 82,25 Euro, von dort aus ging es steil auf 132,40 Euro und einen wichtigen Widerstandsbereich aus Sommer letzten Jahres aufwärts. Hierbei konnte der vorausgegangene mittelfristige Abwärtstrend geknackt werden, wodurch ein reguläres Kaufsignal zustande gekommen ist. Seit Anfang März steckt die Sixt-Aktie jedoch in einer Konsolidierung und baut den vorausgegangenen Druck zur Unterseite ab. Stabilisierend konnte der Unterstützungsbereich von rund 100,00 Euro auf das Papier einwirken, an dem Horizontalwiderstand von 117,10 Euro kam der Wert bislang allerdings noch nicht vorbei. Nichtsdestotrotz lässt sich durchaus ein positives Bild durch die Ausbildung einer potenziell inversen SKS-Formation seit Mitte April erkennen.

Fazit:

Chancen auf Beendigung der laufenden Konsolidierung erhält die Sixt-Aktie oberhalb von 117,10 Euro und könnte im Anschluss erneut an ihre Jahreshochs bei 132,40 Euro zulegen, darüber sogar an 140,10 Euro. Entsprechend gut würde sich hierzu dann ein Long-Investment beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB7A9R anbieten. Die mögliche Renditechance bei einem Anstieg an die Jahreshochs beträgt 190 Prozent, Ziele im Schein wurden bei 1,76 und 3,29 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte im Aktivierungsfall das Niveau von 112,40 Euro allerdings noch nicht überschreiten, woraus sich im vorgestellten Schein ein Stopp-Kurs von 1,29 Euro ergeben würde. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch gut einige Wochen zwingend einplanen.