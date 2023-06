DAX: Dynamisch gen Norden

Völlig plötzlich und aus dem Nichts heraus haben sich Bullen am letzten Handelstag dieses Monats in Bewegung gesetzt und das deutsche Aktienbarometer heute deutlich über die Marke von rund 16.000 Punkten vorangetrieben. Dabei präsentiert sich der Intradaychartverlauf förmlich wie am Schnürchen gezogen.

Damit sind Bären vorerst chancenlos, eine Zurückeroberung von 16.145 Punkten könnte sogar Begehrlichkeiten eines Tests der Jahreshochs von 16.427 Punkten auslösen.

Notierungen unterhalb von 15.700 Punkten würden dagegen für Verluste auf 15.629 und darunter 15.542 Punkte sprechen. Kurzzeitig deutet sich ein derartiges Szenario allerdings nicht an.

Weitere Wirtschaftsdaten stehen ab 15:45 Uhr mit dem Chicagoer-Einkaufsmanagerindex per Juni an, um 16:00 Uhr folgt das endgültige Konsumklima der Uni Michigan für diesen Monat, gefolgt vom Commitments of Traders (COT) Report um 21:30 Uhr.