Ruhiger DAX-Monatsstart, Tesla mit Auslieferungsrekord, Verfahren gegen BioNTech, Lucid Group

Nachdem der DAX am Freitag und damit zum Quartalsende noch einmal deutlich zulegen konnte, steht heute eine Konsolidierung auf der Agenda. In der Bandbreite von rund 50 Punkten läuft der Index seit dem Handelsstart seitwärts, jedoch knapp oberhalb der Vorwochenhochs und damit nur rund zwei Prozent von den Allzeithochs entfernt. Wie ist das große Chartbild und das Sentiment einzuschätzen?

Unser Händler Marcel gibt interessante Einblicke in das Marktverhalten und den ETF-Effekt zum Monatswechsel, der am Markt für Volumen sorgt.

Zudem bringen wir die News von Tesla, die am Wochenende publiziert wurde, zur Bewertung. Ein neuer Auslieferungsrekord ist erfolgt. Wie schaut die langfristige Bilanz und vor allem die Entwicklung beim Aktienkurs aus, der in diesem Jahr schon mehr als 100 Prozent zulegen konnte?

Im gleichen Sektor ist die Lucid Group angesiedelt. Von ehemaligen Tesla-Ingenieuren gegründet, stehen die Modelle ganz oben im Leistungsvergleich. Doch ebenso im Preis, was den Verkauf der Modelle sicherlich ebenso bremst. Erste Erwartungen zum Aktien-IPO wurden bisher nicht erfüllt, sodass weiteres Kapital und und auch Beteiligungen von Anteilseignern immer wieder auf der Agenda standen. Dennoch war der Wert in der Vorwoche stark gefragt. Wir erörtern die Hintergründe und Besitzverhältnisse.

Dritter Wert ist BioNTech, über die wir schon lange nicht berichtet hatten. Nach der Coronapandemie geriet der Wert in der Berichterstattung und auch bei den Umsätzen ins Hintertreffen. Nun kommt ein Gerichtsverfahren hinzu, was die Nebenwirkungen des Impfstoffs näher untersuchen wird. Ist die Aktie damit weiter gefährdet und was steckt in der Produkt-Pipeline?

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.