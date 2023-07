Dax Tagesrückblick: Erholung nach schwächer als erwarteten US-Makrodaten - BASF Tagesgewinner

Nach den heftigen Verlusten vom Vortag gab es am Vormittag zunächst erneut Verkaufsdruck, zeitweise setzte der Index bis unter die Marke von 15.460 Punkten zurück bevor am späteren Vormittag eine erste Stabilisierung gelang.

Im Anschluss gelang eine Erholung an den entscheidenden Widerstand im Bereich 15.660 Punkte - ausführlich hier in der DAX CHARTANALYSE vom Vormittag.

Am Ende des Tages ging der Index mit einem Plus von 75 Punkten bei 15.603 aus dem Handel. Das war ein Plus von 0,48 Prozent, nach den Verlusten vom Vortag eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Daraus resultierte für den Leitindex ein Wochenverlust von rund dreieinhalb Prozent. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Freitag um 1,15 Prozent auf 27 015,19 Punkte.

Leichte Abkühlung am US-Arbeitsmarkt

Der am Nachmittag veröffentlichte und eher schwach ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht stützte die Anleihen nur kurzzeitig. Außerhalb der Landwirtschaft sind laut Arbeitsministerium 209 000 Stellen hinzugekommen. Volkswirte hatten mit 230 000 Arbeitsplätzen gerechnet. Allerdings ist die Arbeitslosenquote etwas gesunken und die Stundenlöhne sind etwas stärker gestiegen als erwartet. "Auch wenn sich der Arbeitsmarkt abkühlt, bleibt er doch aus Sicht der US-Notenbank wohl zu stark", kommentierten die Ökonomen der Commerzbank.

"Damit dürfte die Fed die Leitzinsen noch in diesem Monat erneut anheben. "Konjunkturdaten aus Deutschland fielen am Morgen durchwachsen aus. Die deutsche Industrie hat ihren Ausstoß im Mai leicht zurückgefahren. Gegenüber dem Vormonat fiel die Gesamtherstellung um 0,2 Prozent. Belastend wirkte im Mai vor allem die Energieproduktion, die um 7,0 Prozent sank. Die Herstellung industrieller Waren stieg dagegen leicht an.

BASF gefragt

BASF und Covestro gewannen 4,8 beziehungsweise 2,8 Prozent - trotz einer Gewinnwarnung des Konkurrenten Clariant. Laut Experten hatten Spekulanten versucht, nach bereits ähnlichen Warnungen in der Chemiebranche mit Leerverkäufen zu profitieren. Die Wette gehe aber inzwischen nicht mehr auf, auch bei BASF würden daher entsprechende Short-Wetten aufgelöst. Die Aktie des Dax-Konzerns hatte in den vergangenen Tagen deutlich nachgegeben.

Heidelberg Materials Tabellenletzter

Am Index-Ende belasteten erneut Gewinnmitnahmen die Papiere des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials mit mehr als drei Prozent. Analysten hatten sich bereits am Donnerstag besorgt über die Schwäche der Bauwirtschaft gezeigt.

Die europäische Einheitswährung konnte profitieren von den unter den Erwartungen vermeldeten NFP-Daten - EUR/USD kletterte am Nachmittag auf ein neues Wochenhoch oberhalb von 1,0960 USD. Damit könnte das am Montag favorisierte bullische Szenario gestartet worden sein. (mit Material von dpa-AFX)