AMD: Widerstandszone hält!

Die aktuellen und prognostizierten Ergebnisse von AMD enttäuschen. Nachdem das Unternehmen im Geschäftsjahr 2022 einen Rekordumsatz von 23,6 Mrd. US-Dollar verzeichnen konnte, ist der Umsatz im ersten Quartal 2023 (Endet am 1. April 2023) im Vergleich zum Vorjahr um 9 % auf 5,4 Mrd. US-Dollar zurückgegangen. Weiters erwartet AMD im nächsten Quartal einen Umsatzrückgang von rund 19 % im Vergleich zum Vorjahr. Getrieben wird diese negative Entwicklung vom schwächelnden PC-Markt, der den Auftragsboom durch den coronabedingten Homeofficetrend und den Kaufkraftverlust erst verdauen muss. Nichtsdestotrotz konnte die Aktie von AMD seit der Veröffentlichung der Quartalsdaten am 02. Mai um 25 % zulegen. Dies liegt insbesondere daran, dass viele Investoren die aktuelle Problematik rund um das PC-Geschäft ignorieren und sich stattdessen auf AMDs immenses Potenzial im Bereich KI konzentrieren.

Zum Chart

Am 30. November 2021 startete die ausgedehnte Schwächephase des AMD-Kurses ausgehend vom All Time High bei 164,46 US-Dollar. Sein vorläufiges Tief markierte der Kurs am 13. Oktober 2022 am Level von 54,57 US-Dollar. In der Spitze entspricht dies einem Kursverlust von knapp 67 Prozent. Ausgehend vom partiellen Tief bei 54,57 US-Dollar konnte im Zeitraum von Mitte Oktober bis Mitte Juni 2023 wieder Boden in Höhe von 143 Prozent auf 132,83 US-Dollar gutgemacht werden. Bis zur positiven Überraschung vonseiten des Mitbewerbers NVIDIA am 24. Mai kann der Sequenzverlauf bei AMD als „choppy“ charakterisiert werden. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wiesen beide Aktienkurse ein Gap nach oben aus. Es folgte die Bildung eines Doppeltops mit anschließendem Kursrückgang bis zum Support bei 105,43 US-Dollar. Dabei wurde auch das Gap geschlossen. Diese 143-prozentige Aufwertung wird derzeitig in Form einer Seitwärtskonsolidierung „verdaut“. Mit aktuellen 118,06 US-Dollar ist das von Morningstar-Analysten postulierte Ziel bei 130 US-Dollar nicht mehr weit entfernt. Dennoch ist die Aufwärtssequenz noch intakt, auch wenn schon ein Gewinnwachstum von 388 Prozent bereits eingepreist ist.