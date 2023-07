Wie mit Aktien, Anleihen und Private Equity die Atommüllentsorgung finanziert wird | Börse Stuttgart

Wie investiert eigentlich der aktuell einzige deutsche Staatsfonds? Alle, die sich diese Frage stellen, erhalten heute eine ausführliche Antwort. Anja Mikus ist CEO/ CIO vom KENFO (Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung). Sie stellt sich eine Stunde lang den vielseitigen Fragen von C.W. Röhl und Richy: Wie der Staatsfonds funktioniert, welche Aktien fürs Portfolio infrage kommen und ob das ein Vorbild für die Aktienrente sein könnte – all das, erfahrt ihr hier im Video!



Timestamps:

00:00 ► Intro

00:32 ► Anja Mikus - Die Fondsmanagerin stellt sich vor / Wer managed diesen Fond?

03:16 ► So wehren sich Staatsfonds gegen politische Einflussnahme

08:27 ► Nachhaltig trotz Öl-Investments? - Die Richtlinien des Fonds

16:18 ► “Zeitenwende” - Kauf der Fonds jetzt Rüstungsaktion?

19:32 ► Asset Allocation - Darum ist die US-Position so gering

20:51 ► Ist der KENFO die Blaupause für die Aktienrente?

29:19 ► Finanzielle Bildung in Deutschland - Das muss getan werden

26:56 ► Was können Privatanleger vom KENFO lernen?

30:19 ► Darum fehlen Gold, Rohstoffe und Bitcoin im Kenfo-Protfolio

32:41 ► Wie sind Anleihen im KENFO vertreten?

36:23 ► Welche Rolle spiel Währung bei dem Fonds?

38:12 ► Staatsfonds & Aktienrente - Zwischenfazit von C.W. Röhl

45:28 ► Wie gehen andere Staatsfonds mit Kursschwankungen um?

47:51 ► Investments in Private Equity - Interessant für einen Staatsfonds?

58:14 ► Persönlich gefragt - Die erste Aktie von Frau Mikus

01:02:24 ► Schlussworte & Outro



