Original-Research: Shelly Group AD (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Shelly Group AD - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Shelly Group AD Unternehmen: Shelly Group AD ISIN: BG1100003166 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.07.2023 Kursziel: 52,00 BGN Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nils Scharwächter Vorläufige Konzernerlöse für das erste Halbjahr 2023 implizieren anhaltend starke Entwicklung in Q2 Die Shelly Group hatte vergangene Woche vorläufige Zahlen bezüglich der Gruppenumsätze in den ersten sechs Monaten veröffentlicht, nach denen erwartungsgemäß an das erfolgreiche erste Quartal angeknüpft werden konnte. Nachdem das Unternehmen zuletzt die Umbenennung von der Allterco JSCo in die Shelly Group AD vollzogen hat, verdeutlicht sich nun erneut auch auf operativer Ebene die herausragende Bedeutung der Marke Shelly. Wachstumskurs auf ungebrochen hohem Niveau: Gemäß den veröffentlichten vorläufigen Konzernumsatzzahlen liegt das H1 mit 54,8 Mio. BGN bzw. 28,0 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahr (H1/2022: 35,8 Mio. BGN bzw. 18,3 Mio. Euro; +53,3% yoy). Dies impliziert zwar ein geringeres Wachstum in Q2 von rund 46% yoy auf 27,2 Mio. BGN bzw. 13,9 Mio. Euro, wobei die Vorjahresbasis spürbar höher war als bei dem ohnehin starken Jahresauftaktquartal (Q1/22: 17,2 Mio. BGN bzw. 8,8 Mio. Euro vs. Q2/22: 18,6 Mio. BGN bzw. 9,5 Mio. Euro). Während die Gruppe mit dem jüngsten Newsflow hinsichtlich der Umbenennung in die Shelly Group die hohe Bedeutung der Marke Shelly bereits deutlich gemacht hat, schlägt sich diese erneut in der Aufteilung der Erlöse im H1 nieder. So nehmen die Umsätze mit dem Verkauf von IoT-sowie Smart Home-Geräten der Marke Shelly um voraussichtlich 53,9% yoy zu und stehen demnach im ersten Halbjahr für rund 52,4 Mio. BGN bzw. 26,8 Mio. Euro, wohingegen sowohl der relative als auch der absolute Top Line-Beitrag der MyKi-Produkte im Jahresvergleich um 27,1% auf 1,2 Mio. BGN bzw. 0,6 Mio. Euro bzw. rund 2% rückläufig war. Vor dem Hintergrund des von uns antizipierten Gesamtjahreswachstums von etwa 51% stimmt uns der Verlauf der ersten sechs Monate äußerst zuversichtlich. Wie bereits in den Vorjahren kommt insbesondere dem vierten Quartal, das sich durch die volumenstarke Black Week und das wichtige Weihnachtsgeschäft auszeichnet, eine zentrale Bedeutung zu. Daher halten wir vorerst an unseren Prognosen für das laufende Jahr fest. Profitabilität dürfte in H1 trotz der jüngsten Strukturmaßnahmen über kommunizierter Guidance liegen: Wenngleich zu den Ergebniskennzahlen keine Aussagen getroffen wurden, erwarten wir aufgrund der starken operativen Entwicklung der ersten sechs Monate in Verbindung mit der hohen EBIT-Marge in Q1 (26,2%) ein Niveau für das erste Halbjahr oberhalb der veröffentlichten Guidance 2023, die knapp 23,6% in Aussicht gestellt hat. So gelingt es der Gruppe trotz des enormen Wachstumskurses eindrucksvoll, auch die Ergebnisqualität zu verbessern, während Konkurrenten wie z.B. plejd bereits das zweite Quartal in Folge ergebnisseitig enttäuschende Zahlen präsentierten (EBIT-Marge Q1/23: 13,3%; -6,7 PP yoy; Q2/23: 7,2%; -12,2 PP yoy). Fazit: Neben den zuletzt vermeldeten Fortschritten wie der Umbenennung, dem Ausbau der Managementstruktur sowie der sukzessiven Öffnung ggü. den westlichen Kapitalmärkten (siehe Kommentierung vom 22.06.2023) ist es der Gruppe gelungen, insbesondere auf operativer Ebene weitere Erfolge zu realisieren. Somit dürfte Shelly u.E. die attraktive und kürzlich konkretisierte Mittelfrist-Guidance erreichen oder sogar übertreffen. Vor dem Hintergrund der bisher starken Entwicklung in 2023 bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel i.H.v. 52,00 BGN. Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. 