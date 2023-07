Dax Chartanalyse 26.07.2023: Rücksetzer einplanen

Widerstand: 16.220 16.430 Unterstützung: 16.100 16.200

Rückblick:

Trotz erneut guter Vorgaben von der Wall Street unternahmen die Käufer heute Morgen keinen ernsthaften Ausbruchsversuch auf der Oberseite, der Index verlor gut 100 Punkte ausgehend von den Tageshochs.

Ausblick:

Ein Blick auf den 4-Stundenchart des deutschen Leitindex zeigt eine bärische Keilformation. Diese Art von Chartformation wird in der Regel von einer impulsiven Verkaufswelle abgelöst. Entsprechend steigt hier die Wahrscheinlichkeit einer größeren Verkaufswelle zurück unter die 16.000er Marke im Umfeld der heute und morgen anstehenden Zinsentscheidungen in den USA und Europa. Mögliches Ziel einer solchen Verkaufswelle ist der Bereich 15.700 bis 15.800 Punkte. Erst ein Stundenschluss oberhalb von 16.220 Punkten dreht das Bild zu Gunsten der Käuferseite, bis dahin dominieren vorerst die Abwärtsrisiken.

WERBUNG

Profitieren Sie von fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DW8XEG von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 26.07.2023), die K.o.-Schwelle liegt bei 14.538 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DJ1VK1 von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 26.07.2023), die K.o.-Schwelle bei 17.744 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.