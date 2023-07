Heute Morgen hat die Deutsche Bank ihre Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2023 veröffentlicht.

Quartalszahlen Q2/23 Deutsche Bank im Überblick

Kennziffer Gemeldet Vorjahr Umsatz 7,4 Mrd. EUR 6,6 Mrd. EUR EBT 1,4 Mrd. EUR 1,5 Mrd. EUR Gewinn 0,9 Mrd. EUR 1,2 Mrd. EUR

Der Gewinn leidet unter den Kosten für den Umbau des Konzerns sowie für Rechtsstreitigkeiten, die nach Konzernangaben 655 Mio. EUR betragen.

Ein deutliches Umsatzplus in der Unternehmensbank und der Privatkundenbank glichen einen deutlichen Rückgang im Investmentbanking und im Fondsgeschäft aus.

Aktienrückkauf und Dividende

Gestern Abend gab die Deutsche Bank ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 450 Mio. EUR bekannt. Die Dividende soll jedes Jahr bis 2025 um um 50 Prozent gesteigert werden.

In diesem Jahr will die Deutsche Bank insgesamt 1 Mrd. EUR an die Aktionäre ausschütten; in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden.

Fazit

Wer an die Deutsche Bank glaubt, braucht einen langen Atem. Derzeit performen die Aktien der Konkurrentin Commerzbank besser.