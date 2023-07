EQS-News: GK Software SE: Delisting der Aktien der GK Software SE erfolgt mit Ablauf des 1. August 2023

EQS-News: GK Software SE / Schlagwort(e): Delisting

Die Frankfurter Wertpapierbörse hat der GK Software SE („GK Software“) heute mitgeteilt, dass dem Antrag auf Widerruf der Zulassung der Aktien der GK Software zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) stattgegeben wurde. Das Delisting wird danach mit Ablauf des 1. August 2023 wirksam. Danach können die Aktien der GK Software (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142) nicht mehr an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Die Annahmefrist des Delisting-Erwerbsangebots der Fujitsu ND Solutions AG endete am 14. Juni 2023. Vollzogen wurde das Delisting-Erwerbsangebot am 22. Juni 2023. Über die GK Software SE Die GK Software SE ist ein weltweit führender Anbieter von Cloud Lösungen für den internationalen Einzelhandel und gehört zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen der Branche. Die Basis dafür sind selbstentwickelte, offene und plattformunabhängige Lösungen. Dank des umfassenden Produktportfolios setzen gegenwärtig 22 Prozent der weltweit 50 größten Einzelhändler auf Lösungen von GK. Zu Kunden der Gesellschaft gehören u. a. Adidas, Aldi, Coop (Schweiz), Edeka, Grupo Kuo, Hornbach, HyVee, Lidl, Migros, Netto Marken-Discount und Walmart International. Die GK verfügt über Tochtergesellschaften in den USA, Frankreich, der Tschechischen Republik, der Schweiz, Südafrika, Singapur, Australien und ist im Besitz oder hält u. a. Mehrheitsanteile an der DF Deutsche Fiskal GmbH, der Artificial Intelligence for Retail AG und der retail7. Seit dem Börsengang 2008 ist das Unternehmen um mehr als das Siebenfache gewachsen und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 152.1 Mio. EURO. GK wurde 1990 gegründet. Neben dem Hauptsitz in Schöneck betreibt die Gruppe mittlerweile 16 Standorte weltweit. GK hat das Ziel, das führende Unternehmen für Cloud-Lösungen im Einzelhandel weltweit zu werden, um so Konsumenten auf allen Kontinenten die bestmögliche Einkaufserfahrung zu ermöglichen. Am 19. Juni 2023 teilte die Fujitsu Ltd. mit, dass sie über ihre Tochter, die ND Fujitsu Solutions AG, München 72.07 Prozent der Anteile an der GK Software SE hält. Weitere Informationen zum Unternehmen: www.gk-software.com Kontakt: Investor Relations GK Software SE

