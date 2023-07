TotalEnergies kauft eigene Aktien zurück und gibt Zwischendividende bekannt

Der französische Energiekonzern TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271) wird eine zweite Zwischendividende von 0,74 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,69 Euro) für das Geschäftsjahr 2023 an seine Investoren ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 12. Januar 2024 (Ex-Dividenden Tag ist der 2. Januar 2024). Die erste Zwischendividende für 2023 über 0,74 Euro wird am 2. Oktober 2023 ausbezahlt (Ex-Dividenden Tag: 20. September 2023).

TotalEnergies zahlt seine Dividenden auf vierteljährlicher Basis aus. Die Gesamtdividende für 2022 lag bei 2,81 Euro. Beim derzeitigen Aktienkurs von 53,91 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 5,21 Prozent. Im Dezember 2022 wurde darüber hinaus eine Sonderdividende über 1 Euro an die Aktionäre bezahlt. TotalEnergies will im dritten Quartal 2023 eigene Aktien für 2 Mrd. US-Dollar zurückkaufen.

Im zweiten Quartal 2023 stand ein Gewinn von 4,1 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 5,7 Mrd. US-Dollar im Vorjahr in den Büchern, wie ebenfalls am Donnerstag mitgeteilt wurde. Auf bereinigter Basis ergab sich ein Gewinn von 5 Mrd. US-Dollar nach einem bereinigten Gewinn von 9,8 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor. Der Umsatz betrug 51,5 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 70,5 Mrd. US-Dollar).

Der französische Energiekonzern nahm im Jahr 2021 eine Umbenennung in TotalEnergies vor. Es werden über 100.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de